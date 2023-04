Bethesda szuka level designera do projektu z otwartym światem i trybem multiplayer. The Elder Scrolls VI: Redfall z trybem online?

Jak wiemy gry z serii The Elder Scrolls mają już ładnych parę lat. Choć wiele graczy dalej doskonale bawi się grając w TES Online, to jednak każdy z fanów tego uniwersum odczuwa potrzebę pojawienia się pełnoprawnego następcy Skyrima. Dziś w sieci pojawiły się doniesienia, iż Bethesda szuka level designera do owianego tajemnicą projektu z otwartym światem i trybem online. Czyżby to oznaczało, że The Elder Scrolls VI: Redfall otrzyma tryb multiplayer?

Według doniesień z sieci Bethesda poszukuje level designera obeznanego z narzędziami deweloperskimi Elder Scrolls Construction Set i doświadczeniem w budowie otwartych światów z trybem multiplayer. Może to oznaczać, że nadchodząca odsłona serii otrzyma tryb wspólnej rozgrywki.

The Elder Scrolls VI: Redfall, tak właśnie według internautów ma brzmieć podtytuł następnej odsłony jednego z najstarszych uniwersum w świecie gier. Prawdopodobnie otrzyma tryb dla wspólnej kooperacji w zachodnich prowincjach Tamriel. Bethesda wydała w ostatnim czasie ofertę pracy dla pracownika na stanowisko Associate Level Designer. Dla mniej obeznanych czytelników postaram się wyjaśnić, czym taka osoba się zajmuje. Jest to grafik, który zajmuje się budową poziomów i krajobrazów w grze, ale nie tylko. Taka osoba odpowiada między innymi też za pomieszczenia, rozmieszczenie przedmiotów czy nawet oświetlenie, jakie panuje w danej lokalizacji. Na przykład klimatyczne ruiny w Skyrim to zasługa właśnie Level Designera.

Wymaganiami na to stanowisko jest znajomość narzędzi deweloperskich Elder Scrolls Construction Set i długoletnie doświadczenie w budowie otwartych światów z trybem multiplayer. Można zatem pomyśleć, że jest to praca skierowana przy takim tytule jak TES Online, jednak oferta nie wypłynęła od Zenimax Studio, a Bethesda's Montreal studio. Informacja ta zmienia dość dużo w naszym postrzeganiu, gdyż to właśnie główne studio Bethesdy ma odpowiadać za The Elder Scrolls VI. Dodatkowo w ogłoszeniu znalazła się informacja o współpracy nad bliżej nieokreślonym tytułem, co tylko wzmaga podejrzenia. Mimo że gracze z chęcią przyjęliby tryb multiplayer, to z całą pewnością trzeba stwierdzić, że jest to tylko pewna poszlaka, do której zalecamy podjeść z ostrożnością.

