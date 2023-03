The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate - oto DLC otwierające nową sagę w świecie gry. Na PC już teraz, PlayStation i Xbox - wkrótce

ZeniMax Online Studios wraz z Bethesda Softworks zdążyli już podzielić się z nami solidną porcją prezentacji tego, co czeka nas w trakcie wielkiego cyklu rozszerzeń, zatytułowanym zbiorczo Shadow over Morrowind. Tymczasem już teraz wchodzi pierwsza partia wydarzenia rozwijającego to wyjątkowo dobrze trzymające się MMORPG. Deweloperzy w dalszym ciągu zatem mają nowe pomysły, które raz po raz wprowadzają do The Elder Scrolls Online.

The Elder Scrolls Online zostało właśnie wzbogacone o fabularne preludium do sagi Shadow over Morrowind - Scribes of Fate.

Na razie The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate wchodzi jedynie na pecety, ale posiadacze konsol Sony i Microsoftu doczekają się DLC 28 marca. Dodaje on dwa istotne dla fabuły dungeony PvP. W Bal Sunnar trafimy do tytułowego miasta Telvannich w górskim regionie, gdzie wykryto pewną specyficzną anomalię. Agent Wysokich Elfów Saresea zleci nam rozwikłanie tej tajemnicy. Po drodze przyjdzie nam zmierzyć się z Mrocznymi Elfami z Rodu Telvanni, bestiami wzmocnionymi magią czasu, a nawet kultystami wspierającymi deadrycznego księcia Peryite.

W Scrivener's Hall z kolei pomagać będziemy Khajitowi Keshargo odzyskać status lidera Scribes of Mora, niegdyś pokojowej frakcji opanowanej obecnie przez niebezpiecznych fanatyków. Największą atrakcją wydaje się skakanie pomiędzy różnymi planami, gdzie napotkamy między innymi gigantyczne pająki oraz zwiedzimy okazałą bibliotekę, w której zawalczymy z osobliwym przeciwnikiem atakującym nas z pomocą ksiąg. Pojawi się również kilka okazji na podpatrzenie u NPC skilli Arkanisty - klasy przygotowywanej na rozdział Necrom. A do tego dostaniemy masę nowych nagród i inne możliwości przygotowane przez twórców.

