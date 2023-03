S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - twórcy gry padli ofiarą hakerów. Uwagę zwracają nietypowe żądania

Twórcy gry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nieustannie borykają się z poważnymi problemami. Jeszcze niedawno produkcja gry została czasowo wstrzymana, a teraz płyną doniesienia o ataku hakerskim, którego obiektem miało stać się studio. W jego wyniku wykradziono 30 GB danych. Osoby stojące za włamaniem grożą opublikowaniem materiałów z gry, jeśli deweloperzy nie przystaną na ich żądania. Te są jednak dosyć oryginalne.

GSC Game World padło ofiarą ataku hakerskiego, w wyniku którego wykradziono 30 GB danych. Wśród żądań przestępców jest między innymi przywrócenie rosyjskiej lokalizacji gry.

Choć prace nad grą są kontynuowane, to jej autorzy muszą mierzyć się z nowymi trudnościami. Rosyjska grupa hakerska, określająca się mianem Vestnik TSS, miała wejść w posiadanie 30 GB danych dotyczących gry S.T.A.L.K.E.R. 2. Znajdują się wśród nich ponoć szkice koncepcyjne, przerywniki filmowe, a także inne zasoby, z których korzystać ma tytuł. Elementem wyróżniającym ten wyciek od szeregu innych, których byliśmy świadkami na przestrzeni ostatnich lat, są nietypowe żądania. Jego autorzy bowiem nie chcą okupu pieniężnego. Domagają się za to odbanowania jednego z członków ich grupy na oficjalnym Discordzie gry, zmiany nastawienia wobec graczy z Rosji i Białorusi, wraz z przeprosinami za dotychczasowe zachowanie, a także przywrócenia planów opracowania rosyjskiej lokalizacji tytułu. Niespełnienie żądań do 15 marca ma zaowocować publikacją wykradzionych danych.

GSC Game World oficjalnie odniosło się do stawianego ultimatum. Jak możemy przeczytać w udostępnionym na Twitterze emocjonalnym wpisie, do wycieku rzeczywiście miało dojść i że nie jest to pierwsza próba kradzieży danych ukraińskiego dewelopera na przestrzeni ostatniego roku. Jednocześnie studio wykluczyło możliwość spełnienia żądań i odradza graczom wgląd w materiały, jeśli doczekają się one ostatecznie publikacji. Z racji narodowości deweloperów, nie jest wykluczone, że włamanie jest jednym z elementów rosyjskiej wojny hybrydowej, mającej na celu psychologiczny wpływ na morale twórców i środowisko graczy z Ukrainy.

A message from GSC Game World team pic.twitter.com/rqRM0tFZmO — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) March 12, 2023

Choć każdą kradzież danych należy traktować bardzo poważnie, to wiele wskazuje na to, że skala obecnego wycieku nie jest nadmiernie znacząca. Wiele zależy od konkretnej zawartości, ale 30 GB materiałów nie prezentuje się zbyt imponująco w kontekście wszystkich danych. Mówimy bowiem o tytule, który ciągle znajduje się produkcji, można zatem zakładać, że GSC Game World dysponuje materiałami o łącznym rozmiarze znacznie przekraczającym 1 TB. Sama gra, po skompresowaniu wszystkich danych, ma zajmować na dysku około 150 GB, a szacunki te nie uwzględniają przecież na przykład szkiców i grafik koncepcyjnych.

