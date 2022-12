S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl otrzymał nowy gameplay trailer oraz wymagania sprzętowe na PC

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl początkowo miał ukazać się w kwietniu tego roku, jednak później nastąpiło opóźnienie na 8 grudnia 2022 roku. W międzyczasie nastąpiła rosyjska agresja na Ukrainę, co musiało również wpłynąć na tempo prac na grą. Część pracowników studia GSC Game World przenosiła się do Czech, część pozostała na Ukrainie m.in. po to, aby walczyć z rosyjskimi wojskami. Z tego powodu przez wiele miesięcy nie otrzymywaliśmy nowych materiałów z wyczekiwanej gry. W końcu jednak studio opublikowało nowy zwiastun "Come to Me", który prezentuje różnorodne fragmenty z rozgrywki.

Studio GSC Game World opublikowało nowy zwiastun gry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, w którym podkreślono premierę w 2023 roku. Ponadto w zakładce Steam pojawiły się wstępne wymagania sprzętowe gry.

Wraz z wypuszczeniem trailera, studio GSC Game World rozpoczęło ponowne przyjmowanie zamówień przedpremierowych. Standardowa wersja PC na Steam została wyceniona na 199 złotych, co przy obecnych cenach wielu nowych gier jest pozytywną niespodzianką. Steam informuje, że premiera odbędzie się w grudniu 2023 roku, ale mowa tutaj raczej o klasycznym "placeholderze", gdzie finalna data zostanie ujawniona w późniejszym czasie. Zwiastun z kolei prezentuje m.in. interakcje z postaciami, zalążek warstwy fabularnej, walkę zarówno z ludźmi jak i potworami, a także trochę eksploracji na powierzchni Zony jak również w podziemnych bunkrach i innych tunelach. Gra w dalszym ciągu prezentuje wysoki poziom oprawy graficznej - dobre wrażenie robi przede wszystkim system oświetlenia.

Na karcie produktowej w Steam opublikowano przy okazji wymagania sprzętowe gry. Gra jest tworzona z myślą o obecnej generacji - początkowo debiut odbędzie się na PC oraz konsolach Xbox Series, a po okresie ekskluzywności (według wcześniejszych informacji mowa o 3 miesiącach) trafi również na PlayStation 5. W minimalnych wymaganiach mowa m.in. o popularnych kartach NVIDIA GeForce GTX 1060 oraz AMD Radeon RX 580. Rekomendowane są już zauważalnie wyższe, bowiem twórcy zalecają posiadanie takich układów jak NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, GeForce RTX 2070 oraz AMD Radeon RX 5700 XT. W zalecanych wymaganiach mowa również o 8-rdzeniowych procesorach tj. Intel Core i7-9700K czy AMD Ryzen 7 3700X. O tym, że gra tworzona jest z myślą o obecnej generacji świadczy również to, że nawet w minimalnych wymaganiach rekomendowane jest posiadanie nośnika SSD. Warto również posiadać pojemny model, bowiem S.T.A.L.K.E.R. 2 ma zajmować przeszło 150 GB.

Źródło: GSC Game World, Steam