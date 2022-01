STALKER 2: Heart of Chernobyl oficjalnie opóźniony - twórcy potrzebują więcej czasu na dopracowanie Zony

W zeszłym roku otrzymaliśmy pierwsze materiały z rozgrywki z gry STALKER 2: Heart of Chernobyl, a także kilka screenów mających przedstawiać różne miejsca Zony, które zwiedzimy podczas gry. W obu przypadkach otrzymaliśmy wysokiej jakości materiały, które przedstawiały m.in. bardzo dopracowaną oprawę wizualną. Jeszcze w ubiegłym roku studio GSC Game World potwierdzało datę premiery - ta miała odbyć się 28 kwietnia 2022 na PC oraz konsolach Xbox Series. Od kilku tygodni nie otrzymywaliśmy jednak żadnych materiałów, a przecież do premiery pozostały raptem cztery i pół miesiąca. Już wczoraj pojawiały się niepotwierdzone informacje, jakoby GSC Game World zdecydowało już o opóźnieniu produkcji, a w grę wchodziło już tylko zdobycie jak największej liczby zamówień przedpremierowych. W końcu jednak producent potwierdził plotki.

STALKER 2: Heart of Chernobyl został oficjalnie opóźniony. Wyczekiwana gra studia GSC Game World pojawi się dopiero 8 grudnia 2022 roku.

Na oficjalnym twitterze gry STALKER 2: Heart of Chernobyl pojawił się wpis od pracowników studia GSC Game World. Potwierdzili oni znaczące opóźnienie postapokaliptycznej produkcji. Zamiast pod koniec kwietnia, tytuł pojawi się na PC oraz Xbox Series dopiero 8 grudnia 2022 roku. Właściwie to od dłuższego czasu można było przypuszczać, że STALKER 2 prędzej czy później zostanie przełożony na późniejszy termin. Możemy tylko liczyć na to, że grudniowa data będzie już tą ostateczną.

Dodatkowe 7 miesięcy ma przełożyć się na dopracowanie produkcji zarówno pod względem mechanik rozgrywki jak również optymalizacji i technicznego działania. GSC Game World wspomina, że STALKER 2 jest zdecydowanie największą produkcją, jaką kiedykolwiek zrobili i potrzebują więcej czasu na staranne przetestowane gry. Trzymamy w takim razie kciuki, żeby udało się dotrzymać obietnicy i obyśmy otrzymali naprawdę dopracowaną produkcję.

Źródło: GSC Game World