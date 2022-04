S.T.A.L.K.E.R. 2 – sam tylko prolog gry ma być tak długi, że zawstydzi czas fabuły ostatnich odsłon Call of Duty

Call of Duty: WWII - fabuła na 7 godzin, Call of Duty: Ghosts - fabuła na 6 godzin, Call of Duty: Black Ops Cold War - fabuła na 5 godzin... Takie właśnie czasy gry serwuje nam ostatnio Activision. Fani strzelanek dedykowanych pojedynczemu graczowi mogą jednak zacząć się już cieszyć, bo - jak się okazuje - honor pierwszoosobowych shooterów ma być obroniony przez nadchodzącego STALKERa. Zgodnie z przeciekami od znanego rosyjskiego insidera, skrywającego się za nickiem Najwspanialsza Brygada (ВЕЛИЧАЙШАЯ БРИГАДА), sam tylko prolog w STALKERze 2 ma doganiać czas całych kampanii w serii Call of Duty.

Na platformie społecznościowej VK.com insider opublikował wpis, zgodnie z którym sam tylko prolog gry ma nam zająć od 4 do 5 godzin. To jednak nie koniec rewelacji. Insider utrzymuje, że gra będzie podzielona na rozdziały, zaś zakończenie samego tylko prologu ma mieć mocny związek fabularny z pierwszą grą w uniwersum. We wpisie czytamy także, że gra pod względem emocjonalnym zaoferuje coś "nieoczekiwanego", zaś wspomniany już kilkakrotnie prolog będzie "emocjonalnie podobny do zakończenia prologu w Cyberpunku 2077".

Insider pod koniec swojego wpisu dodaje, że w nadchodzących tygodniach usłyszymy jeszcze więcej przecieków na temat gry. Nie omieszkał też wspomnieć, że upublicznił te informacji z uwagi na to, że "zachowanie twórców gry w stosunku do rosyjskojęzycznych fanów jest niedopuszczalne, tendencyjne i bestialskie". Nie określił jednak dokładnie, co ma przez to na myśli. Od siebie dodam już tylko, że pierwszy STALKER był długi na około 25 godzin. Jeśli chodzi zaś o premierę STALKERa 2, to z uwagi na aktualnie trwający na Ukrainie konflikt, trudno szacować jakiekolwiek terminy.

