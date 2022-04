The Elder Scrolls VI - pierwsze konkretne informacje o grze. Premiera dopiero za kilka lat, jednak Bethesda może umilić oczekiwanie

The Elder Scrolls VI to aktualnie jedna z najbardziej oczekiwanych gier w ogóle. Mając w pamięci Morrowinda, Obliviona czy mającego już ponad 10 lat Skyrima można być niemal pewnym, że otrzymamy wielki tytuł zapewniający długie godziny rozgrywki na najwyższym poziomie. Problem stanowi jednak nadal odległa premiera, jak również fakt, że o kolejnej części The Elder Scrolls nadal w zasadzie nic wiadomo. Przełom stanowi jednak najnowszy przeciek od twitterowicza @SkullziTV, który w przeszłości miał już wiele sprawdzonych informacji na temat gier Bethesdy. Co więcej, jego wiadomość została potwierdzona przez innego leakstera @Shpeshal_Nick, więc jest duża szansa, że poniższe wieści wcale nie zostały wyssane z palca.

The Elder Scrolls VI znajduje się już w pełnej produkcji, jednak nadal jest to wczesny etap. Premiera gry ma się odbyć dopiero w 2025 lub 2026 roku. Z dużym prawdopodobieństwem gra powstaje wyłącznie na konsole Xbox i komputery osobiste.

Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom, akcja gry The Elder Scrolls VI osadzona będzie w Hammerfell (możliwe więc, że tak właśnie będzie brzmieć podtytuł gry). Produkcja ma mieć system polityki, a zdrady, małżeństwa czy frakcje mają odgrywać istotne znaczenie. Ponadto w grze nie znajdziemy ponoć żadnego smoka. TES VI znajduje się już w pełnej produkcji, jednak nadal jest to wczesny etap. Premiera gry ma się odbyć dopiero w 2025 lub 2026 roku (przynajmniej takie są cele). Warto też wspomnieć, że wg @SkullziTV podobno większość zespołów Bethesdy oddała swoje zestawy deweloperskie konsoli PlayStation 5 dawno temu, co może oznaczać, że gra powstaje wyłącznie na konsole Xbox i komputery osobiste.

Bethesda stuff I'm hearing from an anonymous source, please take this with a grain of salt, don't claim it as an inside statement from me:



- PvPvE game in dev at Roundhouse that may surprise you

- TES VI set in Hammerfell

- TES VI will have a political system

If it helps, Skullzi's ES6 info aligns *almost* perfectly with everything I've been told about it. Except the dragon stuff. That hasn't been mentioned to me.



Also got the Remasters confirmed to me just now



Good to see others hearing about Quake Reboot and Project Wyrmwood too https://t.co/i7k617iFke — Nick (@Shpeshal_Nick) April 27, 2022

Na szóstą odsłonę The Elder Scrolls poczekamy więc jeszcze całkiem długo, jednak Bethesda może mieć plan, by zając graczy w najbliższych latach. Nowopowstałe studio Roundhouse należące do Bethesdy rzekomo ma rozwijać grę PvPvE, a ekipy BGS Austin i Montreal tworzą tajemniczy „Spyteam”. Ponadto Zenimax Online ma w planach MMO w uniwersum Mandaloriana. Są też plany odnośnie wskrzeszenia istniejących już serii. Mają trwać rozmowy nt. reboota Quake'a, a studio inXile entertainment miało otrzymać możliwość zremasterowania gier z serii Fallout oraz The Elder Scrolls, jednak nie wiemy, o których odsłonach mowa. To jeszcze nie koniec nowych projektów rozwijanych pod logo Bethesda - leakster donosi również o możliwej strategii 4X w uniwersum The Elder Scrolls. Jak więc widać, popularny wydawca będzie miał w nadchodzących latach sporo pracy, dlatego nic dziwnego, że przy niektórych grach palce będzie maczać microsoftowa ekipa Xbox. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak czekać na kolejne wieści w sprawie nowych tytułów.

