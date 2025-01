Starfield wkrótce otrzyma oficjalną obsługę techniki NVIDIA DLSS, a także znacznie więcej

Tydzień temu oficjalnie zadebiutowała gra Starfield od studia Bethesda Game Studios. Produkcja, będąca pierwszym nowym IP w ofercie producenta od przeszło 25 lat, oferowana jest na PC oraz konsolach Xbox Series. Choć wielu graczy od samego początku entuzjastycznie podeszło do gry, nie brakuje również bardziej krytycznych opinii na temat wtórności oraz implementacji rozwiązań, które w dzisiejszych czasach są już mocno przestarzałe. Na oficjalnej stronie gry pojawił się komunikat od Bethesdy, który omawia najważniejsze rzeczy, które zostaną zmodyfikowane lub dodane w nadchodzących aktualizacjach.

Bethesda na swojej stronie opublikowała informacje na temat przyszłych aktualizacji do gry Starfield. Wprowadzą one m.in. natywną obsługę techniki NVIDIA DLSS. Obecnie DLSS można zainstalować w formie nieoficjalnej modyfikacji, także w wersji z Frame Generation.

Obecna wersja gry Starfield oferuje obsługę wyłącznie dla techniki skalowania AMD FSR 2, jednak już wkrótce to się zmieni. Bethesda potwierdziła ścisłą współpracę z NVIDIĄ nie tylko w temacie optymalizacji wydajności pod karty GeForce, ale również w kontekście oficjalnej implementacji techniki DLSS. Na razie jednak nie wiadomo czy dodany będzie wyłącznie tryb skalowania rozdzielczości, czy również Frame Generation. Ponadto Bethesda poinformowała o pracach z Intelem nad poprawą wydajności gry na kartach Intel ARC.

Przyszłe aktualizacje gry dodadzą również opcje modyfikacji jasności oraz kontrastu obrazu. Obecna wersja gry, bez względu czy mowa o SDR czy HDR, charakteryzuje się bardzo niskim kontrastem, w wyniku czego czerń w grze jest po prostu szara. Starfield doczeka się również menu kalibracji HDR, niejako potwierdzając że obecna implementacja pozostawia sporo do życzenia. Gra dostanie również suwak regulujący pole widzenia oraz obsługę monitorów ultrapanoramicznych o proporcjach 32:9. Bethesda ogłosiła nawet dodanie przycisku umożliwiającego spożywanie żywności. Jednocześnie studio zachęca do przygotowywania modyfikacji dla gry oraz potwierdzono, że pełne wsparcie dla modów zawita do Starfielda na początku 2024 roku. Modyfikacje mają być dostępne we wszystkich wersjach gry, a więc zarówno na PC jak i konsolach Xbox Series.

