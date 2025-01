Test Starfield PC kontra Xbox Series X - Porównanie jakości obrazu oraz skalowanie wydajności z AMD FSR 2

Ten rok jest wyjątkowo obfity jeśli chodzi o liczbę premier na rynku gier wideo. Z ich jakością jednak wielokrotnie były spore problemy, bo albo optymalizacja i działanie gry budziły uśmiech politowania, albo gry naszpikowane były różnymi błędami, co psuło ogólny odbiór gry. W tym gąszczu średnich premier mocno wyczekiwanych gier, otrzymaliśmy w końcu produkcję, o której chyba każdy słyszał a wielu graczy z całą pewnością czekało. Mowa o grze Starfield, za produkcję której odpowiadało studio Bethesda Game Studios. Premiera nowego tytułu od tego developera jest tak rzadkim wydarzeniem, że można tutaj wręcz pokusić się o stwierdzenie, że to prawdziwe święto graczy. Tym bardziej, że Bethesda zaprasza nas do zupełnie nowego uniwersum. Zamiast klasycznego fantasy, tym razem kierujemy się ku gwiazdom i niezbadanym planetom. My z kolei zapraszamy na drugi test, będący porównaniem wersji komputerowej oraz konsolowej (Xbox Series X).

Autor: Damian Marusiak

Główne prace nad grą Starfield trwały około pięć lat, a końcowy efekt jest dokładnie taki jaki mogliśmy oczekiwać po Bethesdzie (a może nawet lepszy). Z jednej strony otrzymujemy bowiem archaiczne rozwiązania jak prezentację okien dialogowych, mierną mimikę twarzy czy wszechobecne (i irytujące) okna wczytywania. Z drugiej strony Bethesda tym razem uraczyła nas ciekawszą kampanią fabularną, którą z przyjemnością odkrywałem (wolę mówić tylko za siebie) oraz absolutnie fantastyczną eksploracją w kosmicznych klimatach. Gry Bethesdy mają to coś w sobie, co nie pozwala często oderwać się od ekranu monitora czy telewizora. Dokładnie taki efekt miałem 12 lat temu, kiedy w dzień premiery siadłem do The Elder Scrolls V: Skyrim i spędziłem w nim ponad 330 godzin. Od tamtej premiery minął szmat czasu, a ten sam developer po raz kolejny ujął mnie klimatem, którym jestem dosłownie oczarowany.

Starfield to jedna z najważniejszych premier 2023 roku. W tym artykule porównujemy wersję PC oraz Xbox Series X. Nie zabraknie także sprawdzenia techniki AMD FSR 2 oraz testu skalowania wydajności.

Starfield zadebiutował na komputerach PC oraz konsolach Xbox Series. Początkowo plany były również odnośnie dedykowanej wersji dla PlayStation 5, jednak po przejęciu Bethesdy przez Microsoft, studio skupiło się wyłącznie na dwóch pierwszych wydaniach. Pierwotna premiera miała się odbyć dokładnie 11 listopada 2022 roku, jednak developerzy dostali jeszcze prawie rok dodatkowego czasu, by dostarczyć najlepszą jakościowo grę w swoim portfolio. I choć trudno w to uwierzyć, Starfield naprawdę jest dużo bardziej dopracowany niż Skyrim, Fallout 4, czy o nieszczęsnym Fallout 76 nawet nie wspominając. Oczywiście nie jest też tak, że to kompletnie doskonała technicznie gra. Starfield zadebiutował z pewnymi bugami, problemami z wydajnością czy wyjątkowo fatalnie zaimplementowanym HDR (a nawet zwykły SDR budzi tutaj wiele negatywnych odczuć poprzez spaprane ustawienia kontrastu i gammy, a których to nie możemy zmienić w menu ustawień gry). Choć z drugiej strony może to być także celowa decyzja Bethesdy, skoro gra ma te same cechy zarówno dla SDR jak i HDR.

Tryb FSR 2 w grze Starfield Rozdzielczość wejściowa Rozdzielczość wyjściowa Procent z natywnej rozdzielczości Quality 1280 x 720

1706 x 960

2293 x 960

2560 x 1440 1920 x 1080

2560 x 1440

3440 x 1440

3840 x 2160 67% Balanced 1129 x 635

1506 x 847

2024 x 847

2259 x 1270 1920 x 1080

2560 x 1440

3440 x 1440

3840 x 2160 59% Performance 960 x 540

1280 x 720

1720 x 720

1920 x 1080 1920 x 1080

2560 x 1440

3440 x 1440

3840 x 2160 50%

Wcześniej opublikowaliśmy już test wydajności gry, teraz z kolei zapraszam na nasze porównanie wersji komputerowej oraz konsolowej, ale z uwzględnieniem wyłącznie modelu Xbox Series X. Podobnie jak w dotychczas przeprowadzanych testach, nie brakuje tutaj porównania jakości obrazu na obu urządzeniach, jak również porównania obrazu z Xbox Series X względem PC z włączoną techniką AMD FSR 2. Tutaj należy wspomnieć o dziwacznej wręcz metodzie implementacji skalowania obrazu. W normalnych okolicznościach, w ustawieniach grafiki znajdziemy cztery presety dla AMD FSR 2: Quality, Balanced, Performance oraz Ultra Performance. W Starfield... nie ma tego. Po prostu. Sama aktywacja FSR 2 działa bazowo wyłącznie jako ulepszona metoda antyaliasingu (podobne rozwiązanie zaimplementowano w niedawno wydanym porcie Red Dead Redemption na PlayStation 4 oraz Nintendo Switch). Aby FSR 2 zadziałał jako metoda skalowania rozdzielczości, należy ręcznie ustawić procentową wartość skalowania względem natywnej rozdzielczości, co też musieliśmy uczynić. Na końcu nie brakuje także testów skalowania wydajności. Jako ciekawostkę zbadaliśmy, czy w Starfield damy w ogóle radę pograć na zintegrowanym układzie graficznym.