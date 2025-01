Todd Howard ma dla Was radę. Wasz komputer nie daje rady z grą Starfield? Kupcie mocniejsze karty graficzne

Wczoraj na PC oraz konsolach Xbox Series ukazała się jedna z największych gier 2023 roku - Starfield. Kosmiczna przygoda RPG od samego początku wzbudza ogromne wręcz zainteresowanie i tyle ile graczy jest zachwyconych produkcją, tyle samo jest nią równie rozczarowanych. Kilka dni temu opublikowaliśmy obszerny test wydajności, który pokazuje jak bardzo absurdalne wydają się wymagania sprzętowe względem tego, co otrzymujemy na ekranie. Todd Howard ze studia Bethesda jednak przekonuje, że Starfield jest w pełni next-genowym doświadczeniem.

Redakcja Bloomberg przeprowadziła wywiad z Toddem Howardem, a najbardziej nas interesujący fragment został opublikowany przez Toma Warrena na portalu X. Okazuje się, że według Todda, nowy Starfield jest w pełni next-genowym doświadczeniem, gdzie technologia została popchnięta wręcz do granic możliwości. Z tego powodu ma radę dla graczy, którzy borykają się z problemami z grą (ot chociażby kiepska wydajność). Porada jest bardzo prosta - wystarczy zrobić upgrade komputera. Oczywistym jest bowiem, że jak gra działa źle to automatycznie powodem jest zbyt słaba karta graficzna i natychmiast trzeba ją wymienić.

Todd Howard przekonuje nas w tym samym wywiadzie, że Starfield został bardzo dobrze zoptymalizowany... zarówno pod współczesne komputery jak również konsole Xbox Series. Pytanie tylko, o jakiej optymalizacji dokładnie mówimy, skoro topowe karty graficzne potrafią złapać zadyszki w rozdzielczościach 1440p oraz 4K, gdzie jednocześnie jakość oprawy graficznej pod kątem technologicznym jest co najmniej średnia (by nie powiedzieć rozczarowująca), a Starfield bardziej niż technologicznymi rozwiązaniami broni się warstwą artystyczną. Zastanawiamy się również, która mechanika gry jest bardziej next-genowa - NPC-e stojące niczym posągi w scenach dialogowych niemal bez mimiki czy wszechobecne okna wczytywania?

Bloomberg audience Q: Why did you not optimize Starfield for PC?

Todd Howard: we did... you might need to upgrade your PC



Full interview: https://t.co/TFEVMv9AXZ pic.twitter.com/3o1eS1iJSG