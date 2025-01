Starfield - porównano grafikę ostatecznej wersji gry z prezentacją z 2022 roku. Czy można mówić o gorszej jakości?

Każda gra ulega zmianom podczas procesu produkcyjnego. Czasami na skutek zabiegów optymalizacyjnych otrzymujemy tytuły charakteryzujące się gorszą jakością oprawy graficznej, niż na opublikowanych wcześniej materiałach wideo i zrzutach ekranu. Jeden z graczy postanowił porównać prezentację Starfielda, która odbyła się w 2022 roku, z finalną wersją gry. Rezultat porównania nie jest do końca jednoznaczny, ale raczej doszło tutaj do downgrade'u.

Porównując ostateczną wersję Starfielda z wersją pochodzącą z prezentacji w roku 2022, można zauważyć między innymi brak odbić światła na teksturach oraz gorsze efekty cząsteczkowe.

Porównanie nie jest doskonałe, ponieważ bardzo trudno było uzyskać identyczny kąt oświetlenia, jak w prezentacji Bethesdy. Na przeszkodzie stanął także fakt, że tekstury z wcześniejszej wersji gry odbijały światło, jednakże porównanie daje pewien pogląd na temat ewolucji wyglądu tytułu w ostatnich miesiącach jej cyklu produkcyjnego. Należy też zaznaczyć, że ocena grafiki jest często kwestią subiektywną, więc trudno jest w tej sprawie o definitywne stwierdzenia. W obu przypadkach mamy bowiem do czynienia z niemal ukończoną grą, a konkretne różnice mogą być odmiennie oceniane.

Jednym z pierwszych elementów, który zwraca uwagę w bezpośrednim porównaniu jest kurz i dym unoszący się wokół statku kosmicznego podczas lądowania na księżycu Kreet. W wersji z 2022 roku jego animacja jest bardziej "poszarpana" i mniej naturalna niż w finalnej edycji gry. Kolejna kwestia rzuca się w oczy w momencie wyjścia ze statku. Wspomniane zostało już, że tekstury terenu z wczesnej wersji Starfielda odbijały światło. Sprawiało to, że powierzchnia planety wyglądała znacznie atrakcyjniej. Choć wpływ na odbiór mogą mieć także różnice w kącie oświetlenia, to niewątpliwie jakaś forma odbicia światła byłaby widoczna, gdyby element ten ostatecznie zaimplementowano w finalnym wydaniu produkcji. W mojej ocenie jednak szczegółowość samych tekstur (zwłaszcza dużych skał) jest jednak nieco wyższa w edycji, która ostatecznie trafiła do dystrybucji cyfrowej.

W wersji z 2022 roku lepiej prezentują się efekty widoczne podczas wydobywania surowców ze skał. Choć efekty cząsteczkowe są podobne, to mają znacznie mniejszy rozmiar. Dodatkowo w finalnej edycji wykorzystano filtr, który między innymi zmniejsza jasność efektów wydobywania surowców. Kolory są wyblakłe i rozmyte, a całość sprawia wrażenie, jakby stapiała się z pozostałą częścią obrazu. W rzeczywistości efekt ten powinien być jasny, żeby przynajmniej imitował fakt bycia źródłem światła. W rynkowym wydaniu gry Bethesdy brakuje także odbić na narzędziu służącym do wydobycia.

Mniejszymi różnicami cechuje się wnętrze bazy, choć tutaj także widać wyraźnie zastosowany w finalnej wersji gry filtr, który zmienia całość pod względem kolorystycznym, a także rozmywa obraz. Sporo lepiej wyglądają za to sceny na planecie Jemison, choć to zasługa nie tyle wyższej szczegółowości, co lepiej dopracowanej kolorystyki. Sama jakość oświetlenia wydaje się jednak gorsza. Różnica może wynikać pośrednio z tego, że w ostatecznej wersji Starfielda mocniej doświetlono niektóre sceny, przez co cały system stał się mniej realistyczny, jednakże bezpośrednie porównanie oświetlenia postaci także wskazuje na downgrade. Najnowsza produkcja Bethesdy nie unika zatem niestety bardzo niepopularnego wśród graczy trendu, który zakłada obniżenie jakości grafiki względem opublikowanych wcześniej materiałów.

Źródło: Cycu1 (YouTube), WCCFTech