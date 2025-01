Intel wydał nową wersję sterowników, które rozwiązują część problemów z grą Starfield na układach z rodziny Alchemist

Gracze posiadający karty graficzne Intel ARC musieli do niedawna borykać się z poważnymi problemami w grze Starfield. Podczas rozgrywki pojawiały się błędy skutkujące jej wyłączaniem oraz artefakty graficzne. Wiele osób narzekało także długi czas ładowania rozgrywki czy niewystarczający poziom wydajności. Najpoważniejsze błędy naprawia nowa wersja sterowników, ale nie zmienia to ogólnego wrażenia, że Intel spóźnił się nieco z ich wydaniem.

Intel wypuścił nowe sterowniki do swoich układów graficznych. Oprogramowanie, choć pozbawione certyfikacji WHQL, rozwiązuje część problemów z artefaktami pojawiającymi się w grze Starfield.

O ile użytkownicy kart AMD i NVIDII praktycznie od samego początku mogli cieszyć się z dedykowanych grze sterowników, tak posiadacze układów Intela musieli uzbroić się w cierpliwość. Co prawda, oficjalna premiera Stafielda jest zaplanowana na 6 września, jednak wielu graczy nabyło edycję Premium, która umożliwiła rozpoczęcie zabawy wcześniej. Winę za niewłaściwe działanie gry na kartach Intela ponosi nie tylko producent układów, ale także Bethesda, dla której optymalizacja Starfielda pod jednostki "niebieskich" nie była najwyraźniej priorytetem. Pocieszające jest to, że najnowsza wersja sterowników, choć nie dodaje pełnego wsparcia dla gry, naprawia najpoważniejsze błędy.

Sterowniki Intela w wersji 31.0.101.4672 nie posiadają certyfikatu WHQL, ale rozwiązują między innymi kwestię długiego czasu ładowania poszczególnych lokacji w Stafieldzie. Gracze powinni także doświadczać dużo mniejszej liczby artefaktów, a cała gra ma cechować się wyższym poziomem stabilności. Producent zaleca, żeby póki co ograniczyć się do wysokich ustawień graficznych (lub niższych). Skorzystanie z lepszych detali na GPU Intela może prowadzić bowiem do dalszych niestabilności. Jednocześnie amerykańska firma zapowiada, że wraz z kolejnymi aktualizacjami sterowników, będzie wprowadzała poprawki mające jeszcze bardziej polepszyć jakość działania Starfielda.

Źródło: WCCFTech, Tom's Hardware