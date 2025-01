Test wydajności Starfield PC - Kosmiczne wymagania sprzętowe. Porównanie wydajności kart graficznych NVIDIA, AMD i Intel

Starfield to pierwsza zupełnie nowa produkcja Bethesdy od niepamiętnych czasów, bowiem firma rozwijała głównie uniwersum The Elder Scrolls i Fallout, chociaż jednocześnie zarządzała także portfolio Arkane Studios, id Software, Avalanche Studios czy Machine Game. Deweloper obiecywał połączenie klasycznej eksploracji z ciekawymi mechanikami, ogromnym (wszech)światem oraz usprawnioną oprawę graficzną. Czy Starfield spełnił pokładane weń oczekiwania? Jakość rozrywki najlepiej ocenić samemu, ewentualnie zostaje polegać na opiniach zaufanych recenzentów, natomiast my sprawdziliśmy kwestie techniczne przygotowując test wydajności kart graficznych NVIDIA GeForce, AMD Radeon i Intel ARC.

Autor: Sebastian Oktaba

Starfield to produkcja wykonana według sprawdzonej receptury Bethesdy z dodatkiem odrobiny nowości - znajdziecie tutaj dynamiczne strzelaniny, rozbudowane elementy eksploracyjne, obowiązkowy crafting, niezbyt skomplikowany system rozwijania postaci oraz mnóstwo aktywności pobocznych. Jest również wachlarz świeżych zagrywek m.in. latanie własnym statkiem w przestrzeni kosmicznej. Wystarczyło jednak zaledwie kilkanaście minut w świecie Starfield, żebym przypomniał sobie większość kanonicznych schematów gier Bethesdy. Jeśli lubiliście The Elder Scrolls i Fallouta, szybko poczujecie się jakbyście wrócili w znajome rejony. Generalnie powstała całkiem przyjemna strzelanina połączona ze zwiedzaniem planet, doprawiona wszystkim co Bethesda serwowała w ostatnich produkcjach - swoista kombinacja Fallout, The Elder Scrolls i Call of Duty i Mass Effect. Jedno mogę również potwierdzić, że napotkałem niewiele baboli związanych z kolizjami obiektów, postaciami czy fizyką obiektów. Sprawdźmy teraz wymagania sprzętowe Starfield względem procesorów i kart graficznych.

Bethesda podała jedynie dwie konfiguracje w oficjalnych wymaganiach sprzętowych Starfield, pomimo iż większość deweloperów ostatnio publikuje bardzo szczegółowe wytyczne dla różnych ustawień oraz rozdzielczości (The Last of Us / Diablo IV). Zestaw minimalny zawiera procesor AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6800K i karty graficzne AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti. Komputer rekomendowany powinien posiadać AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i5-10600K i AMD Radeon RX 6800 XT / GeForce RTX 2080. W obydwu przypadkach potrzeba więc procesora obsługującego 12 wątków. Co ciekawe, producent bardzo oszczędnie szacuje zapotrzebowanie na pamięć RAM, nawet w zalecanej konfiguracji wymieniając 16 GB. Zdecydowanie więcej miejsca trzeba zarezerwować na instalację Starfield, ponieważ tutaj wskazano 125 GB, jednak najlepiej jeżeli będzie to nośnik SSD. Ogólnie wymagania sprzętowe nie wyglądają strasznie, ale najprawdopodobniej dotyczą tylko 1920x1080 High 60 FPS.

Minimalne Zalecane Procesor AMD Ryzen 5 2600X Ryzen 5 3600X Procesor Intel Core i7-6800K Core i5-10600K Karta graficzna AMD Radeon RX 5700 Radeon RX 6800 XT Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti GeForce RTX 2080 Pamięć operacyjna 16 GB 16 GB Przestrzeń dyskowa 125 GB 125 GB System operacyjny Windows 10 Windows 10 Pozostałe wskazania Nośnik SSD Nośnik SSD

Starfield bazuje na autorskim Creation Engine 2, czyli zmodyfikowanym silniku napędzającym poprzednie gry Bethesdy. Amerykanie już dawno powinni zrobić przesiadkę na nowocześniejszą technologię zamiast pudrować trupa, jednak prawdopodobnie ze względu na scenę moderską kurczowo trzymają się staruszka. Creation Engine 2 wprowadza wprawdzie liczne usprawnienia chociażby w postaci DirectX 12, niemniej zapomnijcie o obsłudze śledzenia promieni czy innych zaawansowanych technikach - nowoczesne karty graficzne pozostaną niewykorzystane. Warstwa wizualna nie dorównuje niestety chociażby The Callisto Protocol wykorzystującemu czwartą wersję Unreal Engine. Kooperacja AMD i Bethesdy pozbawiła też Starfield oficjalnej obsługi NVIDIA DLSS i Intel XeSS, które dodano w formie fanowskiego moda, natomiast oficjalnie w grze występuje jedynie FSR2. Częścią składową silnika jest również HAVOC zajmujący się symulacją fizyki i technologia Radiant AI, która odpowiada za zachowanie postaci niezależnych.