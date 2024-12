Starfield - główny projektant gry tłumaczy, dlaczego protagonista w grze będzie niemy. Argumenty nie każdemu się spodobają

Zbliżamy się do premiery kolejnej dużej gry Bethesdy – Starfielda. Tytuł formalnie zadebiutuje na rynku 6 września, ale posiadacze edycji Premium będą mogli zacząć rozgrywkę już 1 września. Nic więc dziwnego, że z dnia na dzień przybywa kolejnych wieści o tym wyczekiwanym tytule. Tym razem po sieci rozniosły się wieści dotyczące głównego bohatera. Okazuje się, że będzie on całkowicie niemy.

Okazuje się, że protagonista w grze Starfield będzie niemy. Nie każdemu się to spodoba, ale twórcy tłumaczą, że wszystko to pozytywnie wpłynie na zabawę.

Na to czy gra jest dobra czy wręcz przeciwnie wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest dobrze napisany, ciekawy bohater główny. Nic więc dziwnego, że wieści o tym, iż protagonita w grze pt. Starfield będzie całkowicie niemy wywołały sporo szumu. O fakcie tym poinformował główny projektant gry, Emil Pagliarulo, udzielając wywiadu dla serwisu Polygon. Nawiązał w tym przypadku do Fallouta 4, w którym to główna poistać była w pełni udźwiękowiona, jednak sporej cześci graczy nie podobało się to, że trzeba było wybierać skróconą wersję odpowiedzi, nieraz uzyskując w ten sposób inną od oczekiwanej linię dialogową.

W wywiadzie padł jeszcze jeden argument. Pagliarulo rzekł mianowicie, że czytanie całej odpowiedzi przed jej wybraniem często prowadzi do tego, że gracze pomijają kwestie wypowiadane przez ich postać, co sprawia, że wysiłek włożony w ich nagranie jest bezcelowy. Jakby tego było mało, główny projektant podkreślił, że właśnie dzięki temu, iż protagonista jest milczący udało się przygotować tak ogromny świat. W grze pojawi się wszak aż 200 000 niemych linii dialogowych. Co ciekawe, na początku protagonista miał posiadać głos, studio zatrudniło nawet aktora głosowego i rozpoczęło nagrania, ale jego głos miał być "zbyt specyficzny" i "wybijać z immersji" - cokolwiek to oznaczało.

Źródło: Polygon