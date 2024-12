Starfield - bugi w nowej grze Bethesdy to ponoć rzadkość. Potwierdzają to doniesienia z kilku niezależnych źródeł

Zbliżamy się do premiery kolejnej dużej gry Bethesdy – Starfielda. Tytuł formalnie zadebiutuje na rynku 6 września, ale posiadacze edycji Premium będą mogli zacząć rozgrywkę już 1 września. Gry amerykańskiego dewelopera są znane z pokaźnej liczby błędów w dniu ich premiery. Wielu graczy spodziewa się, że podobnie będzie w przypadku Starfielda. Według najnowszych doniesień, ma to być jednak wyjątek w dotychczasowym dorobku studia.

Pięć niezależnych źródeł branżowych potwierdza, że Starfield to najbardziej dopracowana gra w dotychczasowym dorobku Bethesdy. Po kilkunastu godzinach zabawy liczbę błędów można ponoć policzyć na palcach jednej ręki.

Historia licznych błędów w premierowych wydaniach gier amerykańskiego dewelopera sięga co najmniej czasów The Elder Scrolls II: Daggerfall. Wynika to między innymi z tego, że produkcje Bethesdy są zwykle olbrzymie, więc ciężko jest przewidzieć wszystkie możliwości zachowania graczy. Starfield także będzie bardzo rozbudowanym tytułem, ale może uniknąć losu swoich poprzedników. Już wcześniej pojawiały się doniesienia, że gra jest najbardziej dopracowaną pozycją w dorobku Bethesdy. Teraz na portalu Insider Gaming opublikowano informacje, z których wynika, że deweloperzy rzeczywiście wyciągnęli wnioski z przeszłości. Dziennikarz Tom Henderson skorzystał ze swoich kontaktów branżowych i podpytał pięć osób mających już dostęp do gry, w jakim stanie jest obecnie produkcja.

Wszystkie źródła są zgodne: to najmniej zabugowana gra Bethesdy w historii. Po kilkunastu godzinach rozgrywki błędy można ponoć policzyć na palcach jednej ręki. Nie doprecyzowano jednak, czy chodzi tu wyłącznie o pełnoprawne bugi, czy też także o wszelkiego rodzaju glitche, tak charakterystyczne chociażby dla Cyberpunka 2077 w dniu jego premiery. Co ciekawe, większość z tych błędów ma zostać poprawione aktualizacją, która zostanie udostępniona w dniu debiutu pozycji. Należy pamiętać przy tym, że Starfield to olbrzymi tytuł, więc pięć osób jest bardzo małą próbą. W dodatku nie ma pewności, czy standardy te będą utrzymane w dalszej części gry. Można bowiem sobie wyobrazić, że w miarę postępu fabuły komplikują się drzewka zadań, co stwarza płaszczyznę dla występowania większej liczby błędów. Kilkanaście godzin rozgrywki to stosunkowo niewiele w kontekście całości. Premierze Starfielda raczej już nic nie zagrozi, więc nie pozostaje nic innego niż poczekać na jego premierę.

