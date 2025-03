Niesamowity projekt komputera stacjonarnego, który stylistycznie nawiązuje do kosmicznej gry Starfield

Tworzenie własnych, spersonalizowanych konfiguracji komputerów stacjonarnych od zawsze jest czymś niezwykle ciekawym. Niektóre osoby są w tym na tyle dobre, że uczyniły to zajęcie swoją pracą zarobkową. Jedną z nich jest trochę mniej znany youtuber Ben Q. z kanału modsbyben. Otrzymał on zlecenie od firmy AMD, aby utworzyć specjalną obudowę komputerową, która stylistycznie ma odnosić się do tytułu Starfield. Efekty można było zobaczyć na wydarzeniu QuakeCon.

W związku ze zbliżającą się premierą gry Starfield powstaje coraz więcej ciekawych projektów, które są z nią powiązane. Kolejnym z nich została kosmiczna obudowa komputerowa.

Autor projektu Ben, od wielu lat zajmuje się profesjonalnie fotografią oraz tworzeniem obudów komputerowych na specjalne zamówienie. Na swoim koncie ma już kilka ciekawych projektów i nie jest to pierwszy raz, kiedy współpracuje z większą firmą. Jako że tym razem obudowa miała jak najbardziej nawiązywać do klimatu gry Starfield, cały design musiał być odpowiednio przemyślany. Pojedyncze elementy zostały najpierw zaprojektowane w oprogramowaniu komputerowym, a następnie dopracowane ręcznie. Wszystko zostało dodatkowo pomalowane lakierem samochodowym i mieszanką farby akrylowej. Następnie w konstrukcji zostały umieszczone podzespoły od firmy AMD.

Końcowy efekt wygląda naprawdę dobrze, natomiast trzeba tu zaznaczyć, że do projektu najprawdopodobniej wykorzystano obudowę komputerową Cougar Cratus. Wszystkie dodatkowo skonstruowane elementy zostały następnie z nią połączone. Nie mamy więc do czynienia ze stworzeniem całości od zera, jednak rezultat powziętych działań nadal jest bardziej niż przyzwoity. Tak jak wspomniano we wstępie, obudowę można było zobaczyć na żywo na wydarzeniu QuakeCon, które trwało od 10 do 13 sierpnia 2023 roku. Poniżej natomiast możemy ujrzeć cały materiał wideo, który przedstawia wykonywane prace krok po kroku.

Źródło: YouTube@modsbyben