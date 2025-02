Starfield - nowe materiały wideo przedstawiające uniwersum gry. Oto trzy historie z cyklu Zasiedlone Układy

Powoli zbliża się premiera nowej gry Bethesdy i zarazem jednego z najbardziej wyczekiwanych tegorocznych tytułów. Oczywiście biorąc pod uwagę nierówną historię pozycji wypuszczonych przez tego twórcę podejście do Starfield dalekie jest od jednoznacznego zachwytu. Niemniej jednak kolejne materiały promocyjne zapowiadają całkiem pokaźny otwarty świat. Pytanie, czy jego ogrom będzie jednocześnie równie atrakcyjny i różnorodny - to już inna kwestia.

Starfield dostało nowe materiały w formie małej antologii, prezentującej trzy historyjki z wielkiego uniwersum gry.

Na kanale Bethesdy na Youtube pojawiły się dość krótkie, ale całkiem klimatyczne filmiki skupione na epizodach z życia mieszkańców światów ze Starfield. Pierwszy w kolejności, zatytułowany Supra et Ultra, przedstawia kuriera Nowej Atlantydy, stolicy Zjednoczonych Kolonii, który pragnąc społecznego awansu odkrywa w sobie pasję do międzyplanetarnych przygód. Następnie mamy historię pt. Gdzie powstaje nadzieja, opowiadającego o pochodzącej z miasta Akila sierocie o imieniu Vanna. Dziewczyna przemierza okolice, aby znaleźć części do zepsutego statku, by wylecieć nim do gwiazd. Pewne wydarzenie daje jej niespodziewaną szansę.

Wreszcie trzecia opowiastka, Ręka, która karmi, przedstawia nam parę ulicznych szczurów z Neonu, spędzających czas na rabowaniu lokalnych bogatych imprezowiczów. Wskutek podjęcia pewnej nietypowej dla siebie decyzji Ada zostaje wypatrzona przez korporację Ryujin Industries. Daje ona dziewczynie nowe możliwości, wiążąc się jednocześnie z pewnymi kosztami. Każdy z tych materiałów to potencjalna historia co najmniej jakiejś postaci NPC, dając całkiem niezły efekt. Pozostaje mieć nadzieję, że to w jakimś stopniu odzwierciedli całą resztę zawartości, dzięki czemu na premierę nie spotkamy się z wielkim, ale pustym bądź przesadnie generycznym światem, który w większym stopniu uratować będą mogli tradycyjnie moderzy.

Źródło: Bethesda (Youtube)