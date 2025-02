Starfield będzie dodawany jako gratis zarówno do procesorów AMD Ryzen jak i kart graficznych AMD Radeon

Kilka dni temu pojawiły się pierwsze informacje na temat nowej akcji promocyjnej AMD, na mocy której przy zakupie jednego z procesorów Ryzen 7000 otrzymamy również kod umożliwiający dostęp do nadchodzącej produkcji Bethesdy. Teraz w sieci pojawiła się garść nowych informacji na temat omawianej akcji. Wygląda na to, że będzie to dużo mocniej zakrojona akcja, ponieważ w promocji wezmą udział nie tylko procesory, ale również karty graficzne. Akcja ruszy na dniach.

Gra Starfield będzie dodawana nie tylko do procesorów AMD Ryzen 7000, ale również kart graficznych Radeon RX 6000 i RX 7000, a także do zestawów komputerowych wyposażonych w niektóre APU Cezanne.

Poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące akcji promocyjnej AMD, związanej z nadchodzącą premierą gry Starfield. Według informacji jakie pojawiły się już na stronie AMD, promocja rozpocznie się 11 lipca (najbliższy wtorek) i potrwa do 30 września tego roku. Do zdobycia będzie Starfield w edycji Premium lub Standard, w zależności od zakupionego podzespołu. Droższy pakiet Premium (oferujący m.in. 5-dniowy wczesny dostęp do gry oraz późniejszy dostęp do fabularnego dodatku DLC) będzie dostępny przy zakupie wybranych procesorów AMD Ryzen 7000 (Ryzen 9 dokładnie) oraz kart graficznych Radeon RX 7000 / RX 6000. Podstawowa wersja Starfielda ma być oferowana do tańszych procesorów oraz kart - rozpiska znajduje się niżej.

Wersja gry Starfirld Kwalifikujące się podzespoły Starfield edycja Premium AMD Ryzen 9 7950X3D

AMD Ryzen 9 7950X

AMD Ryzen 9 7900X3D

AMD Ryzen 9 7900X

AMD Ryzen 9 7900



AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Radeon RX 6950 XT

AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Radeon RX 6800

AMD Radeon RX 6750 XT

AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Radeon RX 6700 Starfield edycja Standard AMD Ryzen 7 7800X3D

AMD Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 7 7700

AMD Ryzen 5 7600X

AMD Ryzen 5 7600



AMD Radeon RX 7600

AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Radeon RX 6600 XT

AMD Radeon RX 6600

Co ciekawe, na tajwańskiej witrynie producenta pojawia się również wzmianka o tym, że akcja promocyjna dotyczy także gotowych zestawów komputerowych, wyposażonych w procesory APU AMD Ryzen 7 5700G oraz AMD Ryzen 5 5600G. Według opublikowanej tabeli, do akcji nie włączono natomiast tańszych kart graficznych Radeon RX 6500 (XT) czy Radeon RX 6400. Po zakupie jednego z wybranych komponentów otrzymamy kod, który będzie można zrealizować na stronie AMD Rewards. Możliwość rejestracji dostępna będzie do 28 października 2023 roku.

Źródło: VideoCardz, AMD