AMD Ryzen 7000 z nową akcją promocyjną, przy zakupie procesorów Zen 4 gra Starfield w prezencie

Jakiś czas temu firmy AMD oraz Bethesda poinformowały o nawiązaniu ekskluzywnej współpracy, na mocy której nadchodząca gra Starfield zoptymalizowana będzie pod najnowsze procesory oraz karty graficzne od AMD (odpowiednio Ryzen 7000 oraz Radeon RX 7000). Mamy już także pewność, że produkcja będzie miała zaimplementowaną technikę upscalingu obrazu w postaci AMD FSR 2 (o innych póki co się nie mówi). Teraz przyszła pora na kolejny element współpracy obu przedsiębiorstw. Starfield już wkrótce powinien być oferowany jako bonus przy zakupie wybranych podzespołów od AMD.

W sieci pojawiły się wiarygodne informacje o nowej akcji promocyjnej AMD, w której przy zakupie procesorów Ryzen 7000 otrzymamy grę Starfield.

Amerykański sklep Newegg jako pierwszy potwierdził nadchodzącą akcję promocyjną. Osoby przymierzające się do zakupu jednego z procesorów Ryzen 7000 będą mogły liczyć na bonus w postaci kodu umożliwiającego dostęp do gry Starfield. Według rozpiski Newegg, z promocji skorzystają wszystkie układy Zen 4, jakie dotychczas wypuszczono do sprzedaży, a więc począwszy od Ryzena 5 7600 aż do Ryzena 9 7950X3D. Samo AMD jeszcze oficjalnie nie ujawniło nowej akcji promocyjnej, ale spodziewamy się że nastąpi to w ciągu kilku najbliższych dni.

Oferta promocyjna Nazwa procesora Gra Starfield (cyfrowa wersja) w prezencie przy zakupie jednego z wymienionych obok procesorów: AMD Ryzen 9 7950X3D AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7900X3D AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900 AMD Ryzen 7 7800X3D AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 5 7600X AMD Ryzen 5 7600

Starfield to nowa, kosmiczna gra RPG od studia Bethesda. To pierwsza nowa marka przedsiębiorstwa od przeszło 25 lat i choćby z tego powodu premiera Starfielda będzie zapewne jednym z ważniejszych wydarzeń na rynku gier w 2023 roku. Nowy RPG tworzony jest z myślą o PC oraz konsolach Xbox Series. Sam Starfield to nie jedyna gra, jaką można było w ostatnich miesiącach otrzymać od AMD przy zakupie procesorów lub kart graficznych. Wcześniej do odbioru były chociażby takie tytuły jak Star Wars Jedi: Survivor czy The Last of Us Part I.

