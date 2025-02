Starfield mógł być zaledwie jednym z dużych ekskluzywnych tytułów Bethesdy. Nowe dane z rozmów szefów Microsoftu

Kwestia przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft to nadal gorąca sprawa. Moloch z Redmond zdążył w ostatnich latach przejąć całkiem sporo firm, do tego ewidentnie nie ma zamiaru zmniejszać tempa. Obecnie mamy przede wszystkim dwa kluczowe tematy: zbliżającą się premierę Starfield oraz przesłuchiwanie przed Federalną Komisją Handlu, starającą się powstrzymać tę transakcję. Co jakiś czas można się przy tym dowiedzieć o pewnych interesujących faktach.

Jak się okazuje, włodarze Microsoftu już od dobrych kilku lat poważnie myśleli nad ekskluzywnością gier Bethesdy.

Z racji tego, że na przesłuchanie poszedł dyrektor finansowy Xbox Tim Stuart, FTC ujawniło korespondencję mailową pomiędzy nim, a Philem Spencerem. Jasno wynika z nich jednoznaczna chęć zrobienia z gier Bethesdy tytułów na wyłączność, zamykając tym samym drogę konsolom Sony. Szefostwo Xbox miało zaplanowane pięć różnych scenariuszy, z których ostatni zakładał zrobienie z twórców serii The Elder Scrolls czy Fallout marki dlań ekskluzywnej. Docelowo miało to pomóc im w zwiększeniu liczby subskrypcji w Xbox Game Pass.

Kreślone przez nich plany brały nawet pod uwagę wycofanie wszystkich gier produkowanych przez Zenimax z PlayStation. Fakty te w zasadzie konsekwentnie potwierdzają dość śmiałe plany od dłuższego już czasu. W końcu Microsoft miał także apetyt na przejęcie chociażby Segi. Tak czy inaczej warto zadać sobie pytanie, czy Starfield ma szansę w jakiś sposób wskrzesić marzenia o masowej ekskluzywności gier Bethesdy. Zapewne jakieś znaczenie może mieć to, czy premiera ich nowego wielkiego RPG, które pojawi się na jesieni, będzie sukcesem.

FTC presents an email between Phil Spencer and Tim Stuart (Xbox CFO) from 2020, and in it, Stuart writes "wish we could just go out and say we were taking it all exclusive at this point" in regards to Bethesda content — CharlieIntel (@charlieINTEL) June 29, 2023

FTC is questioning Xbox CFO about their modeling for the Bethesda deal; Xbox modeled 5 scenarios, with 5th being making Bethesda fully Xbox exclusive and emails show certain Xbox execs believed that would drive Game Pass subscriptions up — CharlieIntel (@charlieINTEL) June 29, 2023

FTC lawyer discussing internal discussions by Microsoft execs, including Phil Spencer and Matt Booty, about pulling "all games" made by ZeniMax from PlayStation. Discussions of how this plan differed from ZeniMax deal model. — Stephen Totilo (@stephentotilo) June 29, 2023

Źródło: Twitter (CharlieIntel, Stephen Totilo)