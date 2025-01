Sega i Bungie mogły zostać przejęte przez Microsoft. Plany zakładały włączenie ich portfolio do usługi Game Pass

Microsoft w ostatnich latach przejął dużą liczbę studiów zajmujących się produkcją gier. Ta wielka ofensywa, której celem jest między innymi nawiązanie równorzędnej walki na tej płaszczyźnie z Sony, mogła mieć jeszcze większą skalę. Z ujawnionych podczas wysłuchania przed amerykańską Federalną Komisją Handlu dokumentów wynika, że spółka z Redmond była bardzo zainteresowana podjęciem działań mających doprowadzić do przejęcia między innymi Segi i Bungie.

Przed Federalną Komisją Handlu (FTC) w Stanach Zjednoczonych toczy się postępowanie, którego efektem końcowym ma być wydanie decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub zablokowania przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. W jego toku na światło dzienne wypływają dokumenty, które w innych okolicznościach pozostałyby niejawne. Portal The Verge dotarł do e-maila, w którym szef działu Xboksa – Phil Spencer – prosi o zatwierdzenie strategii dotyczącej przejęcia studiów deweloperskich Segi. Wiadomość pochodzi z listopada 2020 roku i została wysłana między innymi do Satya Nadelli, czyli CEO Microsoftu. Spencer podkreśla w nim, że Sega posiada dobrze zbalansowane portfolio gier, które cieszy się popularnością na całym świecie. Jest ono wskazywane jako czynnik, który ma pomóc zwiększyć popularność usługi Game Pass zarówno na konsolach, jak i na PC-tach. Sega jest także wskazywana jako najbardziej atrakcyjny podmiot spośród firm, które miałyby być przejęte przez Microsoft w następnej kolejności.

Nie wiadomo, co ostatecznie stało się planami Microsoftu. Możliwe, że przedsięwzięcie nie zyskało aprobaty ze strony najwyższego kierownictwa firmy lub zostało porzucone na skutek odmowy samej Segi. Jak donosi The Verge, jeszcze kwietniu 2021 roku w jednym z wewnętrznych dokumentów fuzyjnych Microsoftu padło stwierdzenie, że przejęcie japońskiego producenta gier jest jednym z priorytetów. Ostatecznie nie można też wykluczyć, że ciągle trwają poufne rozmowy na ten temat. Co ciekawe, dokument Microsoftu wspomina także o potencjalnym przejęciu studiów Bungie, Zynga oraz IO Interactive. Jak wiemy, Bungie trafiło w końcu pod skrzydła Sony, zaś Zynga została przejęta przez Take-Two. Firma z Redmond miała w planach także kupno kilku innych mniejszych studiów.

Źródło: The Verge