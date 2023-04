Microsoft uruchomił w Polsce pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej region przetwarzania danych w chmurze

Technologie chmurowe to bez wątpienia bardzo perspektywiczny segment rynku. Są bardzo odporne nawet na gorszą koniunkturę, z którą mamy ostatnio do czynienia w branży. Nic zatem dziwnego, że Microsoft kontynuuje ekspansję w tym zakresie. Właśnie dowiedzieliśmy się, że w Polsce wystartował pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej region przetwarzania danych w chmurze. Zastosowane rozwiązania są najnowocześniejszymi w branży.

Microsoft otworzył w Polsce region przetwarzania danych w chmurze. Z wchodzących w jego skład centrów danych będą korzystać między innymi usługi Microsoft Azure, Microsoft 365 czy Dynamics 365.

W skład regionu wchodzą trzy lokalizacje usytuowane na terenie naszego kraju. Wszystkie znajdują się w okolicach Warszawy i każda składa się z jednego lub kilku centrów danych z niezależnym zasilaniem, chłodzeniem i dostępem do sieci. Jak przekonuje Microsoft, przy tworzeniu regionu zastosowano najnowocześniejsze technologie o najwyższych standardach bezpieczeństwa i prywatności. Cały projekt jest w pełni zgodny z obowiązującymi w Polsce regulacjami dotyczącymi masowego przechowywania danych.

Uruchomienie przedsięwzięcia to odpowiedź na wzrastającą popularność tego typu usług. Ma zaspokoić zapotrzebowanie na bardzo wydajną moc obliczeniową i szybki dostęp do danych dla klientów z naszego regionu geograficznego. Projekt jest istotnym wkładem w rozwój cyfryzacji polskich przedsiębiorstw, gospodarki i całego społeczeństwa. Microsoft podkreśla także, że dzięki otwarciu centrów danych dojdzie do zwiększenia stabilności polskiej gospodarki w niepewnej sytuacji geopolitycznej tej części Europy. To oczywiście także nowe miejsca pracy, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw korzystających z usług Microsoftu oraz znaczenie prestiżowe dla naszego kraju.

Przedsięwzięcie oznacza integrację Polski z globalnym ekosystemem firmy z Redmond. Z rozwiązania będą korzystać takie usługi, jak Microsoft Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 czy Power Platform. Od momentu ogłoszenia inwestycji w 2020 roku przeszkolonych zostało 430 tys. specjalistów IT, przedstawicieli biznesu, partnerów i studentów, którzy podejmą pracę w zawodach powiązanych z rozwiązaniami chmurowymi. Oczywiście nie wszyscy trafią do centrów Microsoftu, ale zapotrzebowanie na tego typu specjalistów stale rośnie. Według firmy badawczej IDC Research, uruchomiony w Polsce region będzie odpowiadał do 2026 roku za 16,5% nowych przychodów z tego typu usług, co przekłada się na około 45,7 mld dolarów.

Źródło: Microsoft