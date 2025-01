Starfield - moder zapowiada dodanie obsługi DLSS 3 już w trakcie przedpremierowego dostępu

Niedawno świat obiegła wiadomość o partnerstwie pomiędzy AMD, a Bethesdą przy produkcji gry Starfield. W rezultacie tytuł ma być w szczególny sposób zoptymalizowany pod najnowszy sprzęt pierwszej z tych firm. Nie to jednak wywołało największe oburzenie. Wspópraca pomiędzy dwoma firmami oznacza najprawdopodobniej, że w Starfieldzie nie uświadczymy oficjalnie wsparcia dla innej techniki upscalingu niż FSR. Zmienić to postanowił znany moder.

Znany moder zapowiedział dodanie wsparcia dla DLSS 3 w grze Starfield już w trakcie przedpremierowego dostępu. W dalszej przyszłości ma zostać zaimplementowana także technika DLSS 2.

Na reakcję użytkownika PureDark nie trzeba było długo czekać. Znany moder zapowiedział, że wsparcie dla techniki DLSS 3 zostanie udostępnione jeszcze w trakcie przedpremierowego dostępu, na który mogą liczyć nabywcy edycji Premium Stafielda. Oznaczałoby to, że niezależnie od nawiązanego partnerstwa z AMD, Frame Generation we wstępnej wersji zawita do gry na właściwą premierę, czyli 6 września. Oczywiście z racji, że nie będzie to implementacja profesjonalna zapewne będą pojawiały się drobne przekłamania graficzne czy artefakty. Jeśli jednak mod zostanie odpowiednio dopracowany, to efekt końcowy będzie nie do odróżnienia od implementacji deweloperskiej.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ PureDark zapowiada, że niedługo po upublicznieniu moda podejmie prace nad dodaniem wsparcia dla DLSS 2, czyli w praktyce bezpośredniego konkurenta dla FSR 2. Dodanie tej funkcji zajmie jednak więcej czasu, więc nie należy liczyć na to, że zostanie ona ukończona na premierę gry. Warto odnotować, że nie byłoby całego problemu, gdyby partnerstwo z AMD nie wiązało się z ograniczeniami dla deweloperów. Oczywiście firmy mają pełne prawo decydowania z kim chcą współpracować tworząc swoje gry, ale to nie tutaj leży sedno problemu. Chodzi bardziej o brak otwartości na alternatywne techniki, co prowadzi do ograniczenia możliwości graczy, którzy posiadają określony sprzęt. Wybór jest bardzo istotną kwestią, która niestety podlega w tym przypadku dużemu ograniczeniu.

