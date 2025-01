Starfield - poznaliśmy wymagania sprzętowe gry na PC. Przynajmniej na blaszakach można liczyć na 60 FPS

Wczorajszy pokaz gry Starfield był jednym z najważniejszych punktów konferencji Xbox Game Showcase. Nowa produkcja od Bethesdy z pewnością rozbudziła oczekiwania graczy, jednak niestety zapowiedziano już, że posiadacze konsol Xbox nie będą mogli cieszyć się rozgrywką w 60 klatkach na sekundę. To oznacza, że spora grupa osób będzie chciała ukończyć grę na PC, gdzie takich ograniczeń nie ma. Pytanie jednak, jak wydajny blaszak zapewni wysoką płynność niedostępną na konsolach?

Do uruchomienia wyczekiwanej produkcji Bethesdy wystarczy nawet kilkuletni komputer. Warto jednak zwrócić uwagę na konieczność posiadania 16 GB RAM i pojemnego dysku SSD.

Na Steamie pojawiły się właśnie minimalne i zalecane wymagania sprzętowe gry Starfield. Na całe szczęście wygląda na to, że do uruchomienia wyczekiwanej produkcji wystarczy nawet kilkuletni komputer wyposażony w 16 GB RAM, 6-rdzeniowy/12-wątkowy procesor oraz kartę graficzną na poziomie Radeona RX 5700 lub GeForce'a GTX 1070 Ti. W sekcji "Zalecane" znajdziemy nieco nowszy, ale nadal 6-rdzeniowy procesor i znacznie mocniejszą grafikę w stylu Radeona RX 6800 XT czy GeForce'a RTX 2080.

Minimalne Zalecane OS Windows 10 22H2 Windows 10/11 CPU AMD Ryzen 5 2600X

Intel Core i7-6800K AMD Ryzen 5 3600X

Intel i5-10600K RAM 16 GB GPU AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce 1070 Ti AMD Radeon RX 6800 XT

NVIDIA GeForce RTX 2080 DirectX 12 Dysk 125 GB, wymagany SSD

Warto zwrócić jeszcze uwagę na wymagania dotyczące dysku. Zakłada się, że gra zajmie aż 125 GB przestrzeni - to sporo, jednak taka wartość jest całkowicie zrozumiała biorąc pod uwagę, jak wielką grą ma być Starfield. Co więcej, do bezproblemowej rozgrywki zalecany jest nośnik typu SSD. Na koniec przypominamy, że nowe dzieło Bethesdy zadebiutuje już 6 września nie tylko na pecetach, ale także na konsolach Xbox Series X oraz Series S. Obie konsole mają zapewnić grę w 30 FPS-ach w rozdzielczości do 4K (XSX) lub 1440p (XSS).

Źródło: Steam