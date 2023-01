Starfield tylko dla najwytrwalszych graczy. Gra przytłacza rozmiarem - mówią pierwsi testerzy

Grę pt. Starfield zapowiedziano jesienią 2020 roku. Przez długi czas nie wiedzieliśmy czym dokładnie będzie ta produkcja. Teraz nadchodzący tytuł Bethesdy (premiera prawdopodobnie w czerwcu 2023) nie ma przed nami już większych tajemnic i chyba nie przesadzę gdy stwierdzę, że jest on jednym z najbardziej wyczekiwanych w tym roku. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że nie będzie to tytuł dla każdego. A już na pewno nie dla osób, które nie przepadają za mocno rozbudowanymi otwartymi światami.

Skala świata w grze Starfield jest ponoć ogromna. Wygląda na to, że będzie to gra nie tylko dla miłośników science fiction, ale przede wszystkim dla graczy, których nie przeraża spędzanie setek godzin w jednym uniwersum.

Starfield będzie grą RPG z otwartym światem, która pozwoli nam wcielić się w kosmicznych podróżników przyszłości. Już przed kilkoma miesiącami osoby pracujące nad produkcją podkreślały, że będzie to największy projekt w historii Bethesdy, na co wskazuje chociażby fakt, że gracze będą mogli odwiedzić tu ponad 1000 różnych planet (na pewno nie będą one niepowtarzalne, a proceduralne, ale sama ich liczba przyprawia o osłupienie). Dziś do ochów i achów nad skalą gry dołączają się testerzy gry, do których dotarł youtuber Colt Eastwood.

Colt Eastwood po konsultacjach z testerami podsumował, iż skala Starfielda jest większa niż wszystko, co widzieliśmy w Skyrimie czy też Falloucie. Gra ma oferować wszystkie elementy z wspomnianych dwóch serii, a ponadto „znacząco rozszerzyć” zawartość. Wziąwszy pod uwagę liczbę planet, które przyjdzie nam odwiedzić, konkluzja testerów nie powinna dziwić. Bardziej martwi jednak, czy "czas antenowy" gry zostanie wypełniony wystarczająco dobrą zawartością (m.in. fabułą), aby chcieć po tak dużym (wszech)świecie podróżować. Na szczęście także i w tej kwestii z pomocą przybywa Eastwood. Zauważa on bowiem, że choć wielu testerów było pesymistycznie nastawionych do gry, to ostatecznie są pod dużym jej wrażeniem.

