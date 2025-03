AMD Ryzen 7800X3D i Radeon RX 7900 XTX w specjalnej wersji z okazji premiery gry Starfield

Od czasu do czasu producenci wypuszczają limitowane edycje sprzętu komputerowego. Zazwyczaj ma on zbliżone parametry do zwykłych modeli, ale charakteryzuje się ciekawą stylistyką, nawiązującą do określonych gier lub filmów. Tak jest też w przypadku AMD i procesorów Ryzen 7 7800X3D oraz kart graficznych Radeon RX 7900 XTX. Firma z Santa Clara postanowiła wydać specjalne i ściśle limitowane edycje tego sprzętu z okazji premiery gry Starfield.

Firma AMD z okazji premiery gry Starfield przygotowała specjalne wersje swoich komponentów. Uwagę przykuwa zwłaszcza Radeon RX 7900 XTX, który cechuje się bardzo interesującym wyglądem.

Specjalne wersje komponentów AMD mają charakter kolekcjonerski. Wyprodukowano zaledwie 500 sztuk procesorów i kart graficznych tego typu. Co więcej, nie będzie można ich oficjalnie kupić na rynku. Część zostanie rozdana podczas wydarzenia Quakecon, które rozpoczęło się kilkanaście godzin temu (10 sierpnia). Pewne jest, że gdyby ktoś wszedł w posiadanie tych wariantów sprzętu, to mógłby wystawić je na aukcji za pokaźną kwotę.

Karta graficzna jest utrzymana w czarno-białej stylistyce z wstawkami w kolorze czerwonym, niebieskim i żółtym. Na backplate sprzętu znajduje się logo Starfielda. Nie zabrakło także tematycznej ikonki w rogu karty. Wśród inspiracji dla konstrukcji ewidentnie znajdowały się statki kosmiczne, które będziemy mogli napotkać w Starfieldzie. Świadczą o tym chociażby napisy sugerujące nazwę modelu jednego z nich (VAS-119), czy termin "Flight Crew" umieszczony na jednym z końców karty. Całość uzupełnia LED-owe podświetlenie w kolorze białym znajdujące się w pobliżu wentylatora centralnego.

O ile karta graficzna charakteryzuje się niecodziennym projektem, tak procesor jest bardziej standardowy. Od zwykłej edycji odróżnia go jedynie tematyczne opakowanie. Sama jednostka nie posiada żadnych unikalnych cech, ale trudno się temu dziwić, ponieważ wszelkie modyfikacje są w tym przypadku dużo trudniejsze, a samego procesora raczej w działającym komputerze nie widać. Część spośród 500 wyprodukowanych egzemplarzy sprzętu zostanie zapewne przeznaczone na konkursy. Pozostałe mogą trafić na przykład do partnerów amerykańskiej firmy.

Źródło: AMD, Tom's Hardware