Starfield uzyskał złoty status - główne prace nad grą zostały zakończone, a już jutro rozpocznie się pre-load

Starfield to bez wątpienia jedna z największych premier 2023 roku, jeśli chodzi o rynek gier. Kosmiczna przygoda studia Bethesda to pierwsze nowe IP od 25 lat, kiedy to do życia powołano markę The Elder Scrolls. Starfield zadebiutuje już w przyszłym miesiącu na PC oraz konsolach Xbox Series. Przez długi czas producent milczał w temacie zakończenia głównych prac nad przygodą, co w ostatnim czasie prowadziło do wielu dyskusji na forach oraz w mediach społecznościowych. Bethesda postanowiła w końcu potwierdzić istotną dla graczy informację.

Bethesda ogłosiła złoty status dla gry Starfield, co oznacza że główne prace nad tytułem zostały ukończone. Jutro rozpocznie się także możliwość wczesnego pobrania gry dla większości graczy.

Studio Bethesda Game Studios oficjalnie potwierdziło zakończenie głównych prac nad grą Starfield. Tym samym produkcja uzyskała złoty status, a developerzy mogą zająć się teraz ostatnimi poprawkami, które zostaną umieszczone w ramach premierowej aktualizacji. Starfield zadebiutuje zgodnie z planem. Główna premiera na PC oraz Xbox Series odbędzie się 6 września, jednak osoby które zdecydują się na zakup edycji Premium (ok. 500 złotych za pełne wydanie lub 170 zł za ulepszenie podstawowej wersji, dostępnej m.in. w usłudze Game Pass), będą mogły rozpocząć przygodę już 1 września.

Bądźcie gotowi do startu.#Starfield pokrył się złotem! Wstępne pobieranie będzie dostępne już jutro na Xbox X|S i Windows PC oraz 30 sierpnia na Steam. pic.twitter.com/ViK6EfetcS — Bethesda Polska (@bethesda_pl) August 16, 2023

Bethesda przy okazji potwierdziła informację dotyczącą możliwości wcześniejszego pobrania plików gry. Tak zwany pre-load rozpocznie się już jutro i będzie dostępny dla posiadaczy konsol Xbox Series oraz dla graczy PC, którzy zamierzają grać poprzez platformę Microsoft Store (czy to w ramach zakupu kopii za pełną cenę czy też za pośrednictwem Game Passa). Starfield będzie jednak dostępny także na Steamie, jednak w tym wypadku wcześniejsze pobranie plików będzie odblokowane dopiero 30 sierpnia. Przypominamy także, że komputerowa wersja gry nie będzie posiadała specjalnych ograniczeń w kontekście płynności, jednak gracze konsolowi muszą się liczyć z tylko jednym trybem działania, w którym framerate będzie zablokowany na 30 FPS.

Źródło: Bethesda