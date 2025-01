Starfield - recenzje. Co spodobało się recenzentom w nowej grze Bethesdy, a co nie przypadło im do gustu?

Już jutro na PC oraz konsolach Xbox Series X, ale także w ofercie Xbox Game Pass pojawi się jedna z bardziej oczekiwanych gier ostatnich lat. Mowa oczywiście o grze Starfield przygotowanej przez firmę Bethesda Softworks. Tak się składa, że wielu szczęśliwców, w tym recenzentów otrzymało już szansę przejścia gry i podzieliło się ze światem opinią na temat tej kosmicznej produkcji. Póki co wygląda na to, że mamy do czynienia z bardzo udanym tytułem.

Pierwsze recenzje Starfielda są bardzo zachęcające. Największe gamingowe redakcje dają grzenajwyższe noty. Co im się podobało, a co niekoniecznie?

Zerkając na platformę Metacritic, która agreguje oceny krytyków oraz graczy, na ten moment zobaczymy, że Starfield w wesji na PC i w oparciu o 51 recenzji otrzymał uśrednioną ocenę 88/100 punktów. Wygląda więc na to, że możemy mieć do czynienia z potencjalnym hitem, choć jak nauczyło nas już niejednokrotnie doświadczenie - z takimi osądami należy wstrzymać się do momentu, aż głos zabiorą sami gracze. Na ten moment recenzenci wydają się być jednak bardzo zadowoleni z takich rzeczy jak zaskakujący poziom dbałości o szczegóły, różnorodność lokacji, doskonały projekt graficzny, ciekawe zadania związane z frakcjami, czy dobrze napisane postaci z interesującymi historiami do opowiedzenia.

Recenzenci chwalą ponadto możliwość rozgrywania Starfielda, a właściwie zadań w grze na wiele różnych sposobów, a także to, że postać gracza może być tak naprawdę kimkolwiek tylko gracz zapragnie. Dobrze mówi się też o walce, która ma być wyrazistsza niż w poprzednich grach Bethesdy. Wielu osobom przypaść do gustu może także rozbudowany zestaw narzędzi do budowania statków. Nie ma też narzekań na niedociągnięcia techniczne, a przynajmniej na te poważne. Żeby nie było jednak za pięknie, gra ma też mnóstwo bolączek. Mowa min. o głupawym AI wrogów, nudnawej eksploracji planet wraz z brakiem swobodnego latania po kosmosie, płytkiej fabule, już o wymaganiach sprzętowych nie wspominając. O tym możecie zresztą doczytać z naszego materiału pt. Test wydajności Starfield PC - Kosmiczne wymagania sprzętowe. Porównanie wydajności kart graficznych NVIDIA, AMD i Intel.

A poniżej punktacja pochodząca z najważniejszych zagranicznych serwisów gamingowych: