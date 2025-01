Starfield nie wykorzystuje w sposób optymalny nośników SSD. Może to prowadzić do spadków liczby klatek na sekundę

Starfield jest grą, która była optymalizowana przede wszystkim pod sprzęt AMD. Nawet to jednak nie gwarantuje braku problemów. Wielu użytkowników doświadcza delikatnych przycięć obrazu podczas podróżowania po niektórych lokacjach, niezależnie od konfiguracji sprzętowej. Okazuje się, że główną przyczyną może być nieoptymalne wykorzystywanie przez grę nośników SSD. Choć nie jest to problem krytyczny, to posiadaczy mocniejszego sprzętu może on nieco irytować.

Niektórzy gracze doświadczają zauważalnych przycięć obrazu podczas eksplorowania części lokacji w grze Starfield. Pojawiają się one także na solidnych konfiguracjach sprzętowych.

Delikatne przycięcia obrazu zdarzają się przede wszystkim w grach, których konstrukcja opiera się na otwartym świecie lub przynajmniej na bardzo dużych mapach. Wiele zależy tu oczywiście do konkretnej konfiguracji i potencjalnych wąskich gardeł sprzętowych, ale nie jest to coś niespotykanego. Wynika to przede wszystkim z faktu, że gra musi "w locie" doczytywać duże ilości zasobów gry. Ich ładowanie wykonywane jest w tle, podczas gdy w przeszłości wykorzystywano do tego celu odpowiednie ekrany z paskiem postępu. Starfield bazuje na zaktualizowanej wersji wysłużonego silnika, który napędzał jeszcze Skyrima. Oczywiście nowa produkcja Bethesda Game Studios wygląda od niego znacznie lepiej, ale trudno pozbyć się wrażenia, że silnik ma swoje ograniczenia. Jednym z nich są właśnie problemy z przycięciami.

Na kanale Compusemble w serwisie YouTube postanowiono sprawdzić, co dokładnie może być przyczyną takiego działania gry. Nie jest wielkim zaskoczeniem, że w wymiarze ogólnym chodzi tutaj doładowywanie zasobów gry, ale u podstaw zjawiska leży nieoptymalne wykorzystanie nośników SSD. Gra bazuje na bardzo małych blokach danych i ma problemy z ich kolejkowaniem. Testy pokazują, że w trakcie rozgrywki na ułamek sekundy wzrasta użycie nośnika SSD do 100%. Dzieje się tak pomimo tego, że szybkość odczytu nie zbliża się nawet do pełnych możliwości dysku. Co ważne, do testów wykorzystano topowy nośnik Crucial T700. Wątpliwe jest także, że to pozostałe komponenty sprawiają problemy. Grę testowano na komputerze z procesorem AMD Ryzen 7 7700X, kartą graficzną Radeon RX 6950XT oraz 32 GB pamięci RAM.

Test nie jest idealny, bo na materiale wideo pokazano bardzo krótkie urywki gry z miasta Atlantis. Nie ma też pewności czy problem dotyczy wszystkich nośników. Oczywiście dla większości graczy tego typu przycięcia nie będą żadnym problemem. Faktem jest jednak to, że Starfield powinien lepiej zagospodarować potencjał dysków SSD. Wiele współczesnych gier wykorzystuje dosyć duże bloki danych, co optymalizuje ich działanie na tego typu nośnikach. Warto także odnotować, że produkcja Bethesdy nie wspiera technologii DirectStorage, której zadaniem jest usprawnienie procesu ładowania zasobów gry na nowoczesnych dyskach. Niestety, póki co nie ma żadnego rozwiązania problemu przycięć. Nie pomaga nawet obniżenie detali do minimum.

Źródło: Compusemble (YouTube), Tom's Hardware