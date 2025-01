Intel ARC A770 jest poniżej minimalnych wymagań gry Starfield. Tak twierdzi dział wsparcia Bethesdy

Posiadacze kart graficznych Intela nie są zadowoleni z tego, jak działa na nich gra Starfield. Wśród problemów wymienia się niestabilność tytułu w niektórych lokalizacjach, czy pojawiające się czasami artefakty graficzne. Intel na bieżąco wydaje aktualizacje sterowników, które mają za zadanie rozwiązać te problemy. Kwestia wsparcia dla układów Intel ARC jest ciekawa także w kontekście ostatniego oświadczenia działu wsparcia Bethesdy.

Według odpowiedzi działu wsparcia Bethesdy, karty graficzne Intel ARC A770 nie spełniają minimalnych wymagań gry Starfield. Jest to zaskakujące, ponieważ układ w wielu przypadkach wypada lepiej niż GeForce RTX 3060.

Część graczy postanowiło zgłosić do wydawcy problemy z działaniem Starfielda na kartach "niebieskich". Jednym z nich był posiadacz układu Intel ARC A770. Z pewnością nie spodziewał się odpowiedzi, którą udało mu się uzyskać. Pracownik działu wsparcia Bethesdy wprost bowiem oświadczył, że ten model karty graficznej nie jest oficjalnie wspierany przez grę, ponieważ nie spełnia minimalnych wymagań. Tłumaczenie jest o tyle zaskakujące, że w minimalnej specyfikacji wymaganej do rozgrywki w Starfielda, widnieją karty NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti oraz AMD Radeon RX 5700.

Oczywiście biorąc pod uwagę realne wymagania sprzętowe, produkcja Bethesdy działa na tych układach w niektórych lokacjach na granicy grywalności (przy założeniu, że AMD FSR 2 jest wyłączone). Intel ARC A770 jest jednak uważany za znacznie lepszą kartę graficzną. Co prawda, według naszego testu przeprowadzonego w lokacji Akila City, wypada on nieznacznie gorzej od GeForce GTX 1070, ale wynika to zapewne z braku optymalizacji pod tym kątem zarówno gry, jak i sterowników. Potencjał Intel ARC A770 jest znacznie większy, a gra zupełnie go nie wykorzystuje. Bethesda zamiast umywać od całej sprawy ręce, powinna raczej odpowiednio przetestować i zoptymalizować grę na układach "niebieskich". Wątpliwe jest bowiem, żeby pracownicy działu wsparcia nie mieli pojęcia o realnej wydajności najlepszej karty Intela.

