Fujitsu MONAKA ze 144 rdzeniami ARM + GPU NVIDIA = monster AI. Japonia szykuje broń na wojnę technologiczną z USA i Chinami

Rewolucja związana z AI, choć medialnie zdominowana przez chatboty, swoje najważniejsze bitwy toczy za kulisami, w przemyśle. To właśnie tam wdrożenia AI są najtrudniejsze i najdroższe. Fujitsu i NVIDIA, ogłosiło właśnie partnerstwo, które ma fundamentalnie zmienić te zasady gry. Zapowiadają narzędzie, które może stać się wytrychem otwierającym drzwi do powszechnej automatyzacji w sektorach od produkcji po finanse. Czas przyjrzeć się, co kryje się za tą obietnicą.

Fujitsu i NVIDIA chcą przekształcić skomplikowane wdrożenia AI w proces przypominający składanie klocków, oferując firmom gotowe, zoptymalizowane narzędzia do budowy inteligentnych agentów przemysłowych.

Współpraca Fujitsu z NVIDIĄ koncentruje się na trzech filarach technologicznych, które tworzą kompletny ekosystem AI nowej generacji. Pierwszym z nich jest samoewoluująca platforma agentów AI, drugi to infrastruktura obliczeniowa wykorzystująca przełomowe połączenie procesorów FUJITSU-MONAKA z GPU NVIDIA, a trzeci - budowa rozszerzonego ekosystemu partnerskiego. Sercem tego przedsięwzięcia są procesory FUJITSU-MONAKA - najbardziej zaawansowane układy ARM, jakie kiedykolwiek zaprojektowano dla centrów danych. Te 144-rdzeniowe potwory, budowane w procesie technologicznym 2 nm dla jednostek obliczeniowych, wykorzystują innowacyjną architekturę 3.5D z chipletami. Każdy chiplet pełni swoją funkcję, a technologia System-in-Package łączy je w jeden wydajny organizmem obliczeniowy. Procesory te są zgodne ze standardem Armv9-A oraz rozszerzenia SVE2, co sprawia, że są niezwykle efektywnymi w obliczeniach wektorowych charakterystycznych dla AI.

Ważną innowacją jest technologia NVIDIA NVLink-Fusion, która umożliwia bezpośrednie połączenie procesorów MONAKA z GPU NVIDIA. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, gdzie CPU i GPU komunikują się przez stosunkowo wolną magistralę PCIe, NVLink-Fusion oferuje przepustowość rzędu 800 Gb/s na każdy GPU. To oznacza eliminację wąskich gardeł, które od lat ograniczały wydajność systemów AI. Dane mogą przepływać między procesorami ARM a GPU niemal natychmiastowo, co szczególnie istotne jest w przypadku agentów AI wymagających przetwarzania w czasie rzeczywistym.

Platforma będzie integrować technologię Fujitsu Kozuchi z rozwiązaniami NVIDIA Dynamo i NeMo, tworząc środowisko zdolne do autonomicznej ewolucji. Fujitsu Kozuchi to chmurowa platforma AI opracowana przez Fujitsu, której nazwa pochodzi od japońskiego słowa "Uchide No Kozuchi", co oznacza "magiczny młotek" zdolny do "wyczarowania" wszystkiego, czego się zapragnie. Agenci AI będą mogli się uczyć, adaptować i optymalizować pod kątem specyficznych zastosowań przemysłowych, od opieki zdrowotnej, przez produkcję, po robotykę. Wykorzystanie mikrousług NVIDIA NIM ma uprościć wdrażanie tych rozwiązań u klientów.

Ta współpraca to odpowiedź Japonii na rosnącą konkurencję na rynku procesorów dla centrów danych. ARM już teraz ma 25 proc. udziału w tym segmencie i planuje osiągnąć 50 proc. do końca 2025 roku. Tymczasem AMD i Intel coraz bardziej przegrywają walkę o efektywność energetyczną, która jest istotna w erze AI, gdyż jeden rack AI w 2025 roku zużywa tyle energii co 100 amerykańskich gospodarstw domowych. Fujitsu nie działa w próżni. Ta inicjatywa wpisuje się w szerszą strategię Japonii budowania niezależności technologicznej. Kraj już teraz rozwija następcę superkomputera Fugaku, czyli FugakuNEXT, który ma być pierwszym na świecie systemem klasy zetta-scale.

Współpraca z NVIDIA przy MONAKA ma zapewnić technologiczne fundamenty pod tę najbardziej ambitną inicjatywę obliczeniową w historii Japonii. Długofalowe konsekwencje tej współpracy mogą być ogromne. Jeśli Fujitsu zdoła skutecznie połączyć efektywność energetyczną ARM z mocą obliczeniową GPU NVIDIA, może to zagrozić dominacji tradycyjnych rozwiązań x86 w centrach danych. Dla rynku oznacza to nową opcję dla firm szukających alternatywy dla coraz droższych i energożernych systemów AI. Dla Japonii szansę na odzyskanie pozycji lidera technologicznego w obliczeniach wysokiej wydajności.

Źródło: Fujitsu, NVIDIA, Riken