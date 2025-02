AMD Strix Point - w GeekBench pojawił się test próbki inżynieryjnej nadchodzącego procesora Zen 5 dla laptopów

Już za nieco ponad miesiąc odbędzie się keynote firmy AMD w ramach rozpoczynających się w Tajpej targów Computex 2024. Podczas wydarzenia producent ujawni pierwsze informacje na temat desktopowych procesorów Zen 5 z rodziny Granite Ridge oraz mobilnych jednostek APU Strix Point, wykorzystujących rdzenie Zen 5 oraz Zen 5c. Tymczasem w bazie programu GeekBench pojawił się pierwszy test wczesnej wersji inżynieryjnej układu Strix Point.

W bazie programu GeekBench pojawił się nowy wpis dotyczący próbki inżynieryjnej procesora AMD Strix Point dla laptopów. Wykorzystuje on 12 rdzeni Zen 5, w tym 4 pełne rdzenie oraz osiem typu Zen 5c. W porównaniu do poprzedniej generacji, APU Strix Point otrzyma trochę więcej cache L3.

Wpis w bazie GeekBench zdradza co nieco na temat procesora AMD Ryzen z generacji APU Strix Point. Oprogramowanie potwierdza, że jest to układ 12-rdzeniowy, natomiast dotychczasowe przecieki o Strix Point wskazują, że mamy do czynienia z procesorem korzystającym dokładnie z 4 rdzeni Zen 5 oraz 8 rdzeni Zen 5c, w obu przypadkach wspieranych przez SMT. Stąd mowa o procesorze 12-rdzeniowym i 24-wątkowym. Choć GeekBench wskazuje, że taktowanie bazowe wynosiło 2,0 GHz, w rzeczywistości przez cały test zegary osiągały zaledwie 1,4 GHz.

Jest to zatem wczesna wersja inżynieryjna, ale mimo wszystko wynik wielowątkowy jest wysoki i to pomimo faktu bardzo niskiego taktowania. Rezultat wyniósł bowiem 8016 punktów, natomiast topowe APU Hawk Point w postaci AMD Ryzen 9 8945HS (z zegarem 4,0 / 5,2 GHz) osiąga w tym samym teście około 12 500 punktów. Jest to dobry prognostyk przed tym, co otrzymamy w finalnych wersjach procesorów. Biorąc pod uwagę, że APU Phoenix / Hawk Point operują na wysokim taktowaniu, finalne próbki Strix Point ze znacznie wyższym zegarem od podanych tutaj 1,4 GHz mogą charakteryzować się wysokim wzrostem wydajności wielowątkowej, a tym samym jeszcze lepszym stosunkiem perf/wat.

Co zaś się tyczy cache L3 - GeekBench podaje jedynie 16 MB i jest to wartość przyporządkowana wyłącznie dla dużych rdzeni Zen 5. Oznaczałoby to, że na każdy duży rdzeń Zen 5 w Strix Point przyporządkowane będzie 4 MB cache L3. Rdzenie Zen 5c będą miały tej pamięci mniej, bo łącznie 8 MB, co oznacza że na każdy rdzeń Zen 5c przypadnie 1 MB cache L3. Tym samym taki 12-rdzeniowy układ będzie dysponował 24 MB cache L3. W przypadku pamięci podręcznej L2 nic się nie zmienia i tutaj każdy rdzeń otrzyma 1 MB, co przełoży się na łącznie 12 MB L2. GeekBench wskazuje także, że pojemność cache L1-I to 32 KB na rdzeń, natomiast cache L1-D to 48 KB na rdzeń. W tym drugim wypadku będzie to wzrost o 50% względem rdzenia Zen 4.

Źródło: GeekBench, WCCFTech, X@Kepler_L2