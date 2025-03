AMD Ryzen AI 100 HX mogą stać się układami Ryzen AI 300 HX - nieoficjalne informacje o kolejnej zmianie nazw układów Strix

Nieco ponad dwa tygodnie temu na stronie ASUS pojawiły się wzmianki o laptopie Vivobook S 16 OLED (2024), który miał zostać wyposażony w procesor AMD Ryzen AI 9 HX 170 z najnowszej generacji Strix Point. Tym samym ASUS przedwcześnie zdradził plany AMD dotyczące mobilnych układów Zen 5. Teraz jednak pojawiły się w sieci informacje wskazujące, że producent zdecydował się na kolejną zmianę, a powodem ma być zbliżająca się premiera układów Intela.

Według nieoficjalnych informacji, AMD zdecydowało się na kolejną zmianę nazewnictwa mobilnych procesorów Strix Point. Zamiast Ryzen AI 100 HX, mamy otrzymać jednostki o nazwach Ryzen AI 300 HX. Powód jest jeden - zbliżająca się premiera układów Intel Core Ultra 200.

Golden Pig Upgrade, który już wcześniej trafnie informował o planach Intela oraz AMD w temacie nowych procesorów, opublikował nową informację na temat mobilnych układów APU Strix Point. Wygląda na to, że nadchodzące jednostki Zen 5 dla notebooków finalnie przyjmą jeszcze inne nazwy: Ryzen AI 300 HX. Najwyraźniej AMD wyszło finalnie z założenia, że prezentacja nazw Ryzen AI 100 HX nie przyniesie nowym procesorom odpowiedniej popularności, gdy na horyzoncie widnieją już konkurencyjne procesory Intel Core Ultra 200 z generacji Arrow Lake oraz Lunar Lake.

Z jednej strony tłumaczenie wydaje się być co najmniej dziwne i dyskusyjne, z drugiej strony firmom zależy na jak najlepszym zaprezentowaniu nowych rozwiązań, także pod kątem marketingowym. Wyższa numeracja w stosunku do bezpośrednich konkurentów może sprawić, że potencjalni klienci będą chętniej patrzeć w stronę układów AMD Strix Point. Dla przypomnienia, jednostki te zostaną wyposażone w maksymalnie 12 rdzeni (4 typu Zen 5 oraz 8 typu Zen 5c, oba ze wsparciem dla SMT, a więc obsługą do 24 wątków) oraz układy graficzne RDNA 3.5 z maksymalnie 16 blokami CU. Procesory będą operować z TDP w zakresie od 15 do 45. Oficjalna prezentacja APU Strix Point nastąpi prawdopodobnie podczas targów Computex.

