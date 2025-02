Dell XPS otrzyma w końcu procesory AMD Ryzen, ale na pełne zróżnicowanie oferty poczekamy przynajmniej do 2027 roku

Firma Dell przez lata była kojarzona praktycznie wyłącznie z Intelem, przynajmniej jeśli chodzi o rynek laptopów. Obecnie producent nieco zmienił swoje podejście, wrzucając chociażby do niektórych z gamingowych serii Dell Alienware procesory AMD Ryzen. Inne serie produktowe, jak chociażby ultrabooki Dell XPS, nadal oferowane są wyłącznie z procesorami Intela. W najbliższych latach oferta może jednak ulec większemu zróżnicowaniu, a przynajmniej tak wynika z wewnętrznej dokumentacji producenta, która została opublikowana.

Do sieci przedostała się wewnętrzna dokumentacja firmy Dell, dotycząca przyszłych aktualizacji laptopów z serii Dell XPS. Wygląda na to, że producent zamierza odejść od wykorzystywania wyłącznie z procesorów Intel Core, zamiast tego rozszerzyć ofertę także na układy Snapdragon X oraz AMD Ryzen. Na te ostatnie mielibyśmy jednak poczekać przynajmniej do 2027.

Wewnętrzna dokumentacja firmy Dell, dotycząca laptopów spod marki XPS, datowana jest na sierpień 2023 roku. Nie wiemy zatem czy omawiane wówczas plany nie uległy w międzyczasie zmianie. Jeśli jednak nie, to na modele XPS z procesorami AMD Ryzen poczekamy jeszcze dość długo. Producent przymierza się bowiem do zaimplementowania przyszłej generacji układów Ryzen najwcześniej w 2027 roku, do modelu Dell XPS 16 (oznaczenie Performante). Notebook ten zaoferuje również układy Intela oraz Qualcomma, wszystkie z TDP do 80 W.

Dużo wcześniej, bo jeszcze w tym roku, oferta Dell XPS zostanie rozszerzona na procesory Qualcomm Snapdragon X (Plus / Elite). Te pojawią się w modelu Dell XPS 13. W planach są zarówno wersje z 10 rdzeniami (Snapdragon X Plus) jak również 12 rdzeniami (Snapdragon X Elite). Plan wydawniczy Della uwzględnia również okresy, kiedy mniej więcej powinniśmy oczekiwać kolejnych generacji procesorów Intela oraz Qualcomma, a także układów graficznych NVIDIA GeForce RTX. Rozpiskę przedstawiamy w poniższej tabeli. Podkreślamy jednak, że plan datowany jest na sierpień 2023 i niektóre daty mogły ulec zmianie. Z dokumentów wynika przede wszystkim, iż Intel nadal ma w planach premierę generacji Nova Lake, jednak na debiut przyjdzie nam poczekać przynajmniej do października 2026 roku.

Producent Seria produktowa / przybliżony termin premiery Intel Lunar Lake MX - Wrzesień 2024

Arrow Lake-U/H - Styczeń 2025

Panther Lake - Październik 2025

Nova Lake - Październik 2026 Qualcomm Snapdragon X (1. gen) - Czerwiec / lipiec 2024

Snapdragon X (2. gen) - Lipiec 2025

Snapdragon X (3. gen) - Październik 2027 NVIDIA GeForce RTX 5000 Mobile - Styczeń 2025

GeForce RTX 6000 Mobile - Styczeń 2027

Z danych Della wynika ponadto, iż Qualcomm wprowadzi do laptopów przynajmniej dwie kolejne generacje procesorów ARM. Qualcomm "Oryon V2" planowany jest na lipiec 2025 roku, podczas gdy "Oryon V3" nie wcześniej niż w październiku 2027 roku. Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi generacjami, NVIDIA zamierza wprowadzać kolejne generacje mobilnych układów graficznych GeForce RTX odpowiednio w 2025 oraz 2027 roku. Jeden ze slajdów Della dotyczy również porównania czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym dla laptopa XPS 13 "Tributo". Jeden na platformie Intel Alder Lake, drugi z wykorzystaniem platformy Snapdragon X. W porównaniu do wcześniejszych generacji Intel Core, te same laptopy z układami Snapdragon X mają oferować znacznie dłuższy czas pracy na akumulatorze. Testy dotyczą takich scenariuszy jak praca w środowisku Microsoft 365, odtwarzanie wideo czy streaming w aplikacji Netflix. Do tego dochodzi jeszcze jedna kwestia - układy Snapdragon X mają być znacznie tańsze niż procesory Intel Core z generacji Raptor Lake. Inny slajd podaje przybliżone kwoty za same procesory - 293 dolary w przypadku Intel Core i7-1360P oraz 145 dolarów za Snapdragona X z 10 rdzeniami (najpewniej Snapdragon X Plus). Czy niższy koszt układów Snapdragon X przełoży się na niższe ceny Della XPS 13 w tych konkretnych wariantach? O tym przekonamy się, gdy producent oficjalnie ogłosi nowe wersje swoich ultrabooków.

Źródło: VideoCardz