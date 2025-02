Intel Panther Lake w laptopach może otrzymać wydajne, zintegrowane układy graficzne z generacji Celestial

Obecny plan wydawniczy Intela dotyczący konsumenckich procesorów Core Ultra dla desktopów oraz notebooków zakłada trzy generacje produktowe: Arrow Lake (desktop oraz mobile), Lunar Lake (tylko mobile) oraz Panther Lake (desktop oraz mobile). Dwie pierwsze serie zadebiutują do końca tego roku, a konkretne informacje na ich temat powinniśmy poznać w trakcie targów Computex w Tajpej. Producent jednak już wcześniej ogłosił, że obecnie trwają również (z sukcesem) testy kolejnych próbek inżynieryjnych z generacji Panther Lake. Tymczasem w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje na temat konfiguracji mobilnych wersji Panther Lake-H oraz Panther Lake-U.

Intel Panther Lake w laptopach może zaoferować do 16 rdzeni (Panther Lake-H) bądź do 8 rdzeni (Panther Lake-U) oraz mocne, zintegrowane układy graficzne, oparte na architekturze Celestial.

W sieci pojawiła się garść nieoficjalnych informacji na temat mobilnych procesorów Intel Panther Lake-H oraz Panther Lake-U. Wynika z nich, że producent może w przyszłej generacji powrócić do pomysłu trzech typów rdzeni: Performance, Efficient oraz Low Power Efficient. Układy Panther Lake-H miałby otrzymać 16 rdzeni, w tym 4 typu Performance (architektura Cougar Cove), 8 typu Efficient (Skymont) oraz 4 najbardziej energooszczędne (także Skymont). W przypadku Panther Lake-U mowa o 8 rdzeniach: 4 typu P-Core i 4 typu Low Power E-Core.

Mobilne procesory Intel Raptor Lake-H Intel Meteor Lake-H Intel Arrow Lake-H Intel Lunar Lake Intel Panther Lake-H Architektura Raptor Cove

Gracemont

Xe-LP (iGPU) Redwood Cove

Crestmont

Xe-LPG (iGPU Alchemist) Lion Cove

Skymont

Xe-LPG+ (iGPU Alchemist) Lion Cove

Skymont

Xe2-LPG (Battlemage) Cougar Cove

Skymont

Xe3-LPG (Celestial) Litografia Intel 7 Intel 4 + TSMC N5 Intel 20A + TSMC (N3?) TSMC N3B Intel 18A + TSMC Maksymalna liczba rdzeni 14C/20T 16C/22T 14C/14T (?) 8C/8T 16C/16T (?) Konfiguracja rdzeni 6 P-Core

8 E-Core 6 P-Core

8 E-Core

2 LP E-Core 6 P-Core (?)

8 E-Core (?) 4 P-Core

4 E-Core 4 P-Core

8 E-Core

4 LP E-Core Układ iGPU Intel Iris Xe Graphics / do 96 EU Intel ARC Graphics / do 8 Xe-Core Intel ARC Graphics (?) / do 8 Xe-Core (?) Intel iGPU do 8 Xe2-Core Intel iGPU do 12 Xe3-Core Kontroler RAM DDR4-3200

DDR5-5600

LPDDR4X-4267

LPDDR5-6400 DDR5-5600

LPDDR5X-7467 DDR5-6400(?)

LPDDR5X LPDDR5X-8533 DDR5

LPDDR5X

Dla mobilnych układów Intel Panther Lake-H/U, producent ma przygotowywać dwie wersje wbudowanych układów graficznych (ta informacja została już potwierdzona przez samego Intela, o czym świadczy poniższy screen, choć sam Intel na razie określa iGPU kodami GT3 oraz GT2, bez wyszczególnienia specyfikacji). Nieoficjalnie mowa o wariantach z 4 blokami Xe-Core oraz 12 blokami Xe-Core, opartymi już na architekturze Celestial. Tym samym Intel po mniej więcej roku przeskoczyłby z architektury Battlemage (Lunar Lake) do Celestial (Panther Lake). Nowa architektura plus zwiększenie liczby jednostek obliczeniowych z pewnością przełoży się na dalszy wzrost wydajności - w tym wypadku mówi się nieoficjalnie o przynajmniej 40% skoku względem iGPU, jakie otrzymamy w Lunar Lake. Czy omawiane konfiguracje procesorów dla laptopów się potwierdzą, dowiemy się w przyszłym roku, kiedy to Panther Lake trafi do oferty.

Źródło: VideoCardz, X @Prakhar6200