HP Spectre x360 z Intel Lunar Lake pojawił się w bazie SiSoft Sandra - wydajność iGPU Battlemage stoi na wysokim poziomie

Intel Lunar Lake to pierwsza generacja procesorów, przygotowana z myślą o laptopach, a która w całości zostanie wyprodukowana w fabrykach TSMC. W ten sposób firma nie tylko odciąży swoje fabryki, ale jednocześnie wprowadzi na rynek produkt o lepszej efektywności energetycznej i lepszym współczynniku perf/wat. Intel Lunar Lake to nie tylko kompletnie nowa architektura dla rdzeni Performance i Efficient, ale również nowy układ graficzny, oparty na architekturze Battlemage. Próbkę jego możliwości poznaliśmy z pomocą SiSoft Sandra.

W bazie SiSoft Sandra pojawiły się wpisy dotyczące ultrabooka HP Spectre x360 z procesorami Intel Lunar Lake. Testy pod kątem wydajności wbudowanego układu graficznego wykazały zauważalny skok w iGPU Battlemage względem obecnego ARC Graphics w Meteor Lake.

W bazie SiSoft Sandra pojawił się wpis dotyczący laptopa HP Spectre x360 o oznaczeniu 14-fh0xxx - 5CD4038WJV (HP 8CDE), sugerujący że testowane urządzenie oferuje m.in. 14-calowy wyświetlacz. Ultrabook 2w1 posiadał na pokładzie próbkę inżynieryjną nadchodzącego procesora Intel Core Ultra 200V z generacji Lunar Lake. Oferuje on m.in. wbudowany układ graficzny, oparty na architekturze Battlemage. Wersja z testowanego HP Spectre x360 nie jest jednak pełnym układem, ponieważ zamiast 8 bloków Xe-Core (64 EU w przypadku Battlemage) było ich 7 (56 EU dla architektury Battlemage). Pomimo mniejszej liczby rdzeni, wpis z SiSoft Sandra sugeruje kolejny raz, iż iGPU Battemage będzie miało podwojony cache L2 - zamiast 4 MB z Meteor Lake będzie to teraz 8 MB.

Mimo wszystko w teście GPU Processing Benchmark, nowe iGPU uzyskało wynik 2108 Mpix/s, co jest rezultatem znacznie powyżej możliwości iGPU Intel ARC Graphics w procesorach Meteor Lake. Warto natomiast podkreślić, że testowana próbka należała wciąż do wersji inżynieryjnych. Taktowanie rdzenia graficznego ustawione było na 1850 MHz, podczas gdy ARC Graphics w Meteor Lake testowany był z zegarem 2200 MHz. Niższy jest także współczynnik TDP, ustalony na poziomie 17 W. Ten ostatni parametr jest zgodny z ostatnimi informacjami, które omawiały iż generacja Lunar Lake będzie oferowała konfigurowalne TDP w zakresie od 17 do 30 W. W tym konkretnym wypadku na parametr TDP składa się już nie tylko procesor, ale również zunifikowany RAM LPDDR5X, będący bezpośrednią częścią układu Lunar Lake.

Źródło: VideoCardz, X @miktdt