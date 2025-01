Intel Lunar Lake z nowymi informacjami. Procesory względem Meteor Lake zapewnią solidny wzrost osiągów w obliczeniach AI

Intel w tym roku planuje kilka dużych premier produktowych, między innymi dwie generacje procesorów Arrow Lake i Lunar Lake oraz karty graficzne, oparte na architekturze Battlemage. Podczas konferencji Vision 2024, w trakcie której ujawniono m.in. akcelerator graficzny Intel Gaudi3, producent wspomniał także o jednej z nadchodzących premier, mianowicie o procesorach Lunar Lake. Poznaliśmy potwierdzoną moc dla obliczeń AI, choć firma zdaje się jednocześnie nieco pudrować rzeczywiste osiągi tych procesorów.

Podczas konferencji Intel Vision 2024, Pat Gelsinger potwierdził kilka informacji na temat procesorów Lunar Lake. Nowe układy zaoferują przynajmniej (CPU + iGPU + NPU) 100 TOPS mocy dla zadań opartych na AI.

Procesory Intel Lunar Lake nastawione będą zarówno na efektywność energetyczną oraz wydajność w zadaniach opartych na sztucznej inteligencji (AI). W tym pierwszym ma pomóc nie tylko nowa architektura rdzeni, ale także litografia TSMC N3B. W tym drugim natomiast m.in. nowy silnik NPU, którego wydajność ma być odczuwalnie wyższa w porównaniu do NPU z układów Meteor Lake. Podczas konferencji Vision 2024, Pat Gelsinger ogłosił, iż platforma Lunar Lake osiągnie ponad 100 TOPS mocy obliczeniowej w kontekście zadań opartych na AI. Słowo kluczowe to moc całej platformy. Okazuje się bowiem, że moc na poziomie ponad 100 TOPS dotyczy całego procesora Intel Core Ultra 200V (taka będzie oficjalna nomenklatura), a więc przy jednoczesnym wykorzystaniu CPU, iGPU oraz NPU. Producent nie zdradza natomiast, jaką rzeczywistą moc TOPS będzie miał sam układ NPU, zatem przy bezpośrednim porównaniu obu tych jednostek (w Meteor Lake i Lunar Lake) może się okazać, że wzrost wydajności wcale nie będzie tak duży jak dotychczas sądzono.

Co natomiast już teraz wiemy o generacji Lunar Lake? Zaoferuje m.in. 8 rdzeni, w tym 4 rdzenie Lion Cove (Performance) i 4 rdzenie Skymont (Efficient), jednak bez obsługi technologii Hyper-Threading. Procesor otrzyma także zunifikowaną pamięć RAM LPDDR5X 8533 MHz (kostki będą umieszczone tuż przy procesorze, tworząc w ten sposób jeden spójny układ). Z kolei zintegrowany układ graficzny będzie oparty już o architekturę Battlemage. W ramach tej samej konferencji Vision 2024, Pat Gelsinger pochwalił się, iż do teraz wysłano do sklepów ponad 5 milionów laptopów napędzanych przez procesory Intel Core Ultra, natomiast do końca tego roku będzie to 40 milionów sztuk.

Źródło: Intel