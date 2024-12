Intel Lunar Lake z dużym wzrostem wydajności wielowątkowej względem Meteor Lake-U i to bez pomocy Hyper-Threading

W drugiej połowie roku (i to raczej bliżej końca 2024), Intel planuje premierę nowej generacji procesorów dla smukłych laptopów oraz urządzeń hybrydowych. Mowa o serii Lunar Lake, która wykorzysta nową architekturę dla rdzeni Performance oraz Efficient, odpowiednio Lion Cove i Skymont, a także w pełni skorzysta z fabryk TSMC przy produkcji (litografia TSMC N3B według dotychczasowych informacji). Od jakiegoś czasu krążą nieoficjalne doniesienia o całkowitym porzuceniu wsparcia dla Hyper-Threading, zarówno dla mobilnych Lunar Lake jak i desktopowych Arrow Lake. W sieci pojawiły się nowe doniesienia na temat wydajności wielowątkowej dla Lunar Lake i prezentują się one bardzo ciekawie.

Intel Lunar Lake nie zaoferuje obsługi Hyper-Threading, jednak według nieoficjalnych informacji, procesory z tej generacji i tak zaoferują wysoki wzrost wydajności wielowątkowej względem Meteor Lake-U. Dotyczy to porównania przy limicie mocy 17 W dla Lunar Lake i 15 W dla Meteor Lake-U.

Intel Lunar Lake, ze względu na swoją charakterystykę (nastawianie na efektywność energetyczną i montaż do smukłych laptopów i urządzeń hybrydowych), będzie oferowany z maksymalnie 8 rdzeniami - po 4 typu Performance i Efficient. Kolejne źródła wskazują, że układy te będą pozbawione obsługi Hyper-Threading także dla mocniejszych rdzeni Lion Cove. Oznacza to, że taki procesor będzie 8-rdzeniowy i 8-wątkowy. Według najnowszych doniesień, obecne próbki Lunar Lake w oprogramowaniu Cinebench R23 oraz GeekBench oferują blisko 50% wzrost wydajności wielowątkowej w porównaniu do układów Meteor Lake-U. Jest to także dobry prognostyk dla generacji Arrow Lake, która także skorzysta z rdzeni Lion Cove oraz Skymont, choć w tym wypadku limity energetyczne będą już wyższe i odpowiednio dostosowane do desktopów oraz notebooków.

MTL-U (15w)-> LNL(17w)

Almost 1.5x MT perf increase (CB23, GB 5.4.5) — Bionic_Squash (@SquashBionic) March 10, 2024

17w was the original PL1 for single fan config. They have extended cTDP to 30w pretty recently due to popular demand from OEM's — Bionic_Squash (@SquashBionic) March 10, 2024

Dla przypomnienia, Meteor Lake-U składa się łącznie z 12 rdzeni i 14 wątków: 2x Performance (Redwood Cove, 4 wątki), 8x Efficient (Crestmont, 8 wątków) oraz 2x Low Power Efficient z bloku SoC (Crestmont, 2 wątki). Mowa także o porównaniu przy zbliżonych limitach energetycznych - 17 W dla Lunar Lake oraz 15 W dla Meteor Lake-U. Lunar Lake dodatkowo może mieć skonfigurowane TDP do 30 W, ale pojawią się także wersje z niższym limitem 9 W, które będą dostosowane do urządzeń z pasywnym systemem chłodzenia. Intel Lunar Lake zaoferuje także nowy układ graficzny oparty na architekturze Battlemage i dodatkowo otrzyma 16 lub 32 GB zunifikowanej pamięci LPDDR5X 8533 MHz.

