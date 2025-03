Intel Lunar Lake bez Hyper-Threading oraz z nietypową budową pamięci cache - nowe informacje o procesorach

Obecnie do sprzedaży trafiają kolejne laptopy oparte na procesorach Intel Meteor Lake (1. generacja Core Ultra), tymczasem producent pracuje obecnie nad dwiema generacjami CPU, które trafią na rynek jeszcze w tym roku. Pierwsza to układy Arrow Lake, które zmierzają zarówno do desktopów jak i laptopów (głównie tych do gier oraz mobilnych stacji roboczych). Druga to procesory Lunar Lake, przygotowane z myślą o energooszczędności. Ta grupa trafi z kolei do ultrabooków klasy premium. W sieci pojawił się zrzut ekranu z systemu Windows 11, prezentujący działającą próbkę inżynieryjną układu Lunar Lake.

W sieci pojawiły się nowe informacje na temat procesorów Intel Lunar Lake. Działająca próbka inżynieryjna "A1" została uchwycona w zestawie działającym na systemie Windows 11. Ujawniło to kilka ciekawych informacji na temat możliwej specyfikacji procesora Core Ultra.

Screen przedstawiający wersję inżynieryjną Intel Lunar Lake (jeszcze bez poprawnego oznaczenia nazwy, stąd klasyczne Intel 0000) ujawnia kilka ciekawych informacji na temat możliwej specyfikacji. Przede wszystkim jest to procesor 8-rdzeniowy, podzielony na cztery rdzenie Performance (Lion Cove) oraz cztery rdzenie Efficient (Skymont). Procesor obsługuje jednocześnie 8 wątków, co oznacza brak obsługi technologii Hyper-Threading. Już jakiś czas temu pojawiły się doniesienia sugerujące, iż Arrow Lake także nie będzie wspierał HT nawet dla rdzeni Performance. Oczywiście nadal istnieje scenariusz, w którym Hyper-Threading będzie działał w finalnych próbkach Lunar Lake / Arrow Lake. Na razie jednak wszystko wskazuje na to, że Intel zamierza porzucić HT.

Nietypowa jest także konfiguracja pamięci cache. W przypadku L1, inżynieryjna próbka Intel Lunar Lake posiada 832 KB tejże pamięci, która powinna być podzielona w następującym porządku: po 112 KB na każdy rdzeń Performance oraz po 96 KB na każdy rdzeń Efficient. Próbka inżynieryjna Intel Lunar Lake posiada także 14 MB pamięci cache L2 oraz 12 MB pamięci cache L3. W przypadku L2 podział wygląda następująco: po 2,5 MB na każdy rdzeń Lion Cove (P-Core) oraz 4 MB na klaster składający się z czterech rdzeni Skymont (E-Core). W przypadku L3 sytuacja wygląda tak, że każdy rdzeń Performance ma przyporządkowane 3 MB pamięci, natomiast klaster z rdzeniami Efficient nie posiadają swojej pamięci cache L3, zamiast tego mogą korzystać z pamięci umieszczonej w rdzeniach Lion Cove. Procesory Intel Lunar Lake skorzystają z procesu TSMC N3B w całości i dodatkowo zaoferują zarówno nowy układ graficzny, oparty na architekturze Battlemage, jak również zunifikowaną pamięć LPDDR5X 8533 MHz w liczbie 16 lub 32 GB (w zależności od konkretnego procesora). W najbliższych miesiącach powinniśmy usłyszeć więcej na temat nadchodzących generacji układów Lunar Lake / Arrow Lake.

