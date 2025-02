Intel Arrow Lake-S - kolejne przecieki zdradzają, że nadchodzące procesory mogą być pozbawione technologii Hyper-Threading

Technologia Hyper-threading pojawiła się po raz pierwszy w 2002 roku w procesorach serwerowych Intel Xeon. Chociaż dla większości zwykłych użytkowników komputerów PC stała się obecna dopiero w 2008 roku wraz z procesorami Intel Core i7 pierwszej generacji. Ostatnie przecieki jednak sugerują, że nadchodzące jednostki CPU Intel Core Ultra z rodziny Arrow Lake-S prawdopodobnie nie będą wspierać tej długoletniej i wysłużonej technologii.

W ciągu 12., 13. i 14. generacji procesorów Intela zaszły pewne zmiany dotyczące wykorzystania wielowątkowości współbieżnej. Hyper-Threading został ograniczony jedynie do rdzeni Performance, podczas gdy rdzenie Efficient obsługiwały pojedynczy wątek logiczny. Jednakże według informacji od użytkownika X (Twitter) o pseudonimie InstLatX64, nadchodzące procesory Intel Core Ultra najprawdopodobniej w ogóle nie będą obsługiwały tego rozwiązania. Z tego wynika, że każdy z rodzajów rdzeni (Performance, Efficient i być może Low Power Efficient, jeśli rozwiązanie z Meteor Lake zostanie przeniesione do kolejnej generacji) w procesorach z rodziny Arrow Lake-S będzie dysponował tylko pojedynczym wątkiem logicznym.

Na dołączonych grafikach zauważamy procesor Intel Core Ultra posiadający tylko 24 wątki logiczne. Mówimy tutaj o konfiguracji 8 P-Core + 16 E-Core. Niemniej jednak, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie jesteśmy pewni, czy liczba wątków obejmuje także te obsługiwane przez nowy typ rdzeni Low Power Efficient (LP E-Core). Pozostaje otwarte pytanie, w jaki sposób te decyzje podjęte przez Intela wpłyną na końcową wydajność zarówno jednowątkową, jak i wielowątkową w przyszłych jednostkach CPU. Ponadto, z dostępnych informacji wynika, że próbka inżynieryjna działała z zegarem bazowym równym 3 GHz i nie obsługiwała instrukcji AVX-512. Brak tego ostatniego nie jest jednak specjalnie zaskakujący biorąc pod uwagę fakt, że poprzednie generacje (oraz Meteor Lake) także nie obsługują oficjalnie AVX-512.

I spotted a new #ArrowLake-S (CPUID C0660, 24 threads, 3GHz, w/o #AVX512) among the #Intel test machines:https://t.co/xiSjhpEcPP https://t.co/X7iBnRq9gW pic.twitter.com/Dasjo0L6Fp