Intel Arrow Lake-S - desktopowe procesory zaoferują obsługę interfejsu Thunderbolt 5 dzięki kontrolerowi Barlow Ridge

Na targach CES 2024 w Las Vegas, firma Intel zapowiedziała mobilne procesory 14. generacji Raptor Lake-HX Refresh, które jako pierwsze wspierają w pełni standard Thunderbolt 5. Pierwsze notebooki z TB5 powinny pojawić się w sprzedaży w ciągu najbliższych miesięcy. Okazuje się, że Raptor Lake-HX Refresh nie będzie jedyną generacją w tym roku, która otrzyma pełną obsługę Thunderbolt 5. Następny w kolejce jest już desktopowy Arrow Lake-S, na co wskazuje kolejna dokumentacja Intela, którą opublikowano w sieci.

W sieci pojawiła się kolejna porcja wewnętrznej dokumentacji Intela dotyczącej desktopowych procesorów Arrow Lake-S. Wynika z nich, iż nadchodzące układy będą obsługiwać interfejs Thunderbolt 5.

Za obsługę standardu Thunderbolt 5 w procesorach Arrow Lake-S odpowiadać ma kontroler Barlow Ridge, który łączyć się będzie z CPU za pośrednictwem 4 linii PCIe 4.0. Nadchodzące układy zaoferują wsparcie dla dwóch portów USB typu C, zgodnych ze wspomnianym standardem. Thunderbolt 5 to nie tylko znacznie wyższa przepustowość w przesyłaniu danych, ale chociażby obsługa protokołu DisplayPort 2.1 w wariancie UHBR20 (a więc z transmisją do 80 Gbps, co jest znacznie wyższą wartością w porównaniu chociażby do HDMI 2.1). Oczywiście obsługa Thunderbolt 5 to jedno, ale nadal pozostaje kwestia wsparcia dla płyt głównych. Można oczekiwać, że początkowo tylko topowe konstrukcje będą korzystać z nowego standardu.



I don't think many devices will be equipped with it in the near future ...

RaptorLake-R-HX maybe… pic.twitter.com/QvhOHQdDTI — 结城安穗-YuuKi_AnS (@yuuki_ans) January 23, 2024

Intel Thunderbolt 5 znacząco podniesie przepustowość przesyłania danych - mowa o wartościach 80 Gb/s (symetrycznie) lub do 120 Gb/s (asymetrycznie za pomocą technologii Bandwitdh Boost). Thunderbolt 5, według oficjalnej specyfikacji, powinien osiągnąć przepustowość zbliżoną do PCIe 4.0 x8. Złącze Thunderbolt 5 wykorzysta sygnalizację PAM3 (trójpoziomową modulację amplitudy), podobnie jak w przypadku pamięci GDDR7 oraz DDR5. Użycie PAM3 ma być głównym powodem wyraźnego wzrostu przepustowości względem Thunderbolta 3 oraz Thunderbolta 4. Thunderbolt 5 umożliwi podłączenie dwóch monitorów 8K jednocześnie (z HDR oraz 10-bitową głębią barw), wyświetlaczy z częstotliwością odświeżania do 540 Hz (Full HD bądź do 480 Hz dla Quad HD) czy jednocześnie trzech ekranów 4K z odświeżaniem 144 Hz (lub monitora 4K z odświeżaniem 240 Hz) oraz ze wsparciem dla HDR.

Źródło: WCCFTech, X @yuuki_ans