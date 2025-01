Intel Lunar Lake oraz Arrow Lake z potwierdzoną premierą w tym roku. Firma demonstruje praktyczne wykorzystanie AI

Już wcześniej napisaliśmy o wszystkich nowościach firmy Intel, które zostały ogłoszone podczas targów CES 2024 w Las Vegas. Mowa o desktopowych procesorach 14. generacji Raptor Lake-S Refresh o obniżonych limitach energetycznych, najwydajniejszych układach Raptor Lake-HX Refresh dla notebooków oraz procesorach Intel Core 100, które są odświeżonymi jednostkami Raptor Lake-U Refresh, choć pod nową nazwą. Kilka godzin temu odbył się również keynote firmy Intel, której przewodziła Michelle Johnston Holthaus, wiceprezes oraz główna menadżerka w dziale Intel Client Computing Group. Podczas wydarzenia nie tylko ogłoszono nadchodzące projekty, ale również skupiono się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w nieco inny sposób niż tylko do szybszego generowania obrazków.

Podczas konferencji prasowej z mediami, firma Intel zaprezentowała procesor Lunar Lake oraz potwierdziła tegoroczną premierę układów Lunar Lake jak również Arrow Lake. Mamy spodziewać się znaczącego wzrostu wydajności w zadaniach opartych na AI oraz w kontekście zintegrowanych układów graficznych. Konferencja ponadto skupiła się na praktycznym wykorzystaniu AI, które może istotnie wpłynąć na sposób korzystania z urządzeń.



Intel Lunar Lake z bliska (źródło zdjęcia: ComputerBase)

Podczas konferencji prasowej, Intel potwierdził tegoroczne premiery produktowe. W przypadku desktopowych jednostek, otrzymamy układy Arrow Lake, które wykorzystają nową architekturę, proces technologiczny oraz zaoferują dedykowany układ NPU do akceleracji obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją. Arrow Lake pojawi się także w notebookach. Kolejną premierą będzie Intel Lunar Lake i to właśnie ten procesor został zaprezentowany na wydarzeniu w Las Vegas. Wybór akurat tego układu nie jest także przypadkowy.

Intel Lunar Lake (przygotowywany przede wszystkim z myślą o smukłych laptopach) ma otrzymać 3-krotnie wydajniejszy układ NPU w porównaniu do jednostki, będącej częścią procesorów Meteor Lake. Lunar Lake wprowadzi również nowy zintegrowany układ graficzny, oparty na architekturze Battlemage. Miałem przez chwilę przyjemność porozmawiania z Tomem Petersenem, odpowiedzialnym za dział GPU w firmie Intel. Uzyskaliśmy kilka informacji na temat jednostek XMX, a raczej ich braku w układach Meteor Lake. Choć z racji tego, że do premiery przyszłej generacji CPU pozostało jeszcze trochę czasu, Tom nie mógł w bezpośredni sposób odpowiedzieć na kilka pytań, jednak z drugiej strony ton wypowiedzi był dla nas jasną sugestią, jakich zmian powinniśmy oczekiwać po nowych układach iGPU.

Z rozmowy mogliśmy przykładowo usłyszeć, iż nie tylko wbudowany układ NPU ma zaoferować trzykrotnie wyższą wydajność, ale na podobny skok osiągów powinniśmy liczyć w przypadku zintegrowanego układu graficznego. Tutaj w grę wchodzi nie tylko nowa architektura, ale również sama konstrukcja Lunar Lake, przypominająca rozwiązanie od Apple, przy okazji wprowadzenia układów Apple Silicon. Intel Lunar Lake łączy na podstawce nie tylko główną część CPU, ale również pamięć RAM LPDDR5X. Zunifikowana pamięć przyspieszy komunikację oraz pozwoli na zwiększenie przepustowości. Z oczywistych powodów Tom Petersen na chwilę obecną nie mógł ani potwierdzić ani zaprzeczyć (co w sumie jest już niemal potwierdzeniem), czy nadchodzący, zintegrowany układ graficzny będzie posiadał wbudowane jednostki XMX (są one wykorzystywane do techniki skalowania Intel XeSS).

Ich absencja w układach Meteor Lake w dużej mierze wynika ze zbyt dużej powierzchni, jaka musiałaby być dla nich zarezerwowana w chipach, przy wykorzystaniu obecnego procesu technologicznego. Problem ten najwyraźniej zostanie jednak rozwiązany przy okazji przyszłej generacji Lunar Lake (a i być może także w Arrow Lake), gdzie jak wiadomo zostaną użyte nowe, bardziej zaawansowane litografie. Finalnie Tom Petersen dał nam również jasno do zrozumienia, że w tym roku doczekamy się premiery kart graficznych z rodziny Battlemage. Firma jest na dobrej drodze, by w najbliższych miesiącach opowiedzieć więcej o zmianach, jakie zajdą w kolejnej generacji architektury Xe-HPG.



Z wietrznego ale i słonecznego Las Vegas pozdrawiają Tom Petersen z firmy Intel (po lewej) oraz Damian Marusiak z PurePC.pl (z prawej)

Keynote Intela w ramach CES 2024 skupiał się również na praktycznym aspekcie wykorzystania układów NPU w procesorach Core Ultra. Najprostszym przykładem była integracja z technologią Microsoft Copilot. W niektórych nowych laptopach, napędzanych przez procesory Meteor Lake, znajdziemy już dedykowany klawisz na klawiaturze, który szybko wywołuje belkę Copilot. Układ NPU można tutaj wykorzystać do szybszego generowania obrazków czy wyszukiwania konkretnych informacji. Wszystko może odbywać się albo w krótszym czasie albo przy niższym zużyciu mocy, w zależności od konkretnego zadania.



Niektóre, z zaprezentowanych na CES 2024, laptopy posiadają już przycisk wywołujący oprogramowanie Microsoft Copilot. Na zdjęciu najnowszy Dell XPS 14

Podczas konferencji zademonstrowano jednak także inny sposób wykorzystania AI i przyznam, że ten zrobił na mnie (i zresztą nie tylko na mnie sądząc po ogólnych reakcjach mediów z całego świata) dużo większe wrażenie. Za prezentację odpowiadał w tym momencie Jim Johnson, wiceprezes oraz główny menadżer w dziale Intel Client Buissnes Group. Na scenę został zaproszony Adam Munder z firmy Omnibridge, który zajmuje się opracowaniem oprogramowania (software ten jest ściśle opracowywany we współpracy z inżynierami z firmy Intel), które pozwala przetłumaczyć język migowy na tekst pisany, co pozwala na łatwiejszą komunikację pomiędzy osobami głuchoniemymi, posługującymi się językiem migowym a osobami, które nie mają doświadczenia z taką formą komunikacji.



Oprogramowanie Omnibridge wykorzystuje układ NPU w procesorach Intel Core Ultra do przekształcania w czasie rzeczywistym języka migowego na tekst pisany. Software wykorzystuje także kamerę internetową oraz mikrofony do przechwytywania zarówno języka migowego, jak również wypowiadanych słów przez drugą osobę

W ramach pokazu, wykorzystany został jeden z laptopów z procesorem Intel Core Ultra wraz z zainstalowanym oprogramowaniem. Jednostka NPU, wbudowana w układ Meteor Lake, w połączeniu z kamerą internetową (by rejestrować język migowy), pozwoliła niemal natychmiastowo przetłumaczyć język migowy na łatwe do zrozumienia słowa, co z kolei pozwoliło na bezproblemową komunikację pomiędzy osobą w pełni sprawną, a osobą głuchoniemą. Pokaz ten udowodnił, iż jednostkę NPU można wykorzystać do znacznie istotniejszych celów, pozwalając na nowy sposób komunikowania się z pomocą najnowszej technologii. Oprogramowanie Omnibridge, napędzane przez procesory Intel Core Ultra, ma realną szansę na bezproblemową komunikację, nawet jeśli zaburzenia zdrowotne były dotychczas barierą nie do ominięcia, co automatycznie doprowadzało do radykalnego ograniczenia sposobów na łatwą dla obu stron komunikację.

Źródło: PurePC, ComputerBase (główne zdjęcie)