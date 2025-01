Intel Raptor Lake-HX Refresh - oficjalna prezentacja najwydajniejszych procesorów 14. generacji dla laptopów

W Las Vegas rozpoczynają się właśnie targi CES, które po raz kolejny są idealną okazją do zaprezentowania najnowszych produktów z branży komputerowej. Swoje nowości pokazała już chociażby NVIDIA oraz AMD, teraz przyszedł czas na nowości ze strony Intela. W tym wypadku nie ma jednak większych zaskoczeń, ponieważ otrzymaliśmy dokładnie to, czego się spodziewaliśmy. Mowa o 14. generacji mobilnych procesorów Raptor Lake-HX Refresh, które będą najwydajniejszymi jednostkami w laptopach do gier w tym roku.

Intel oficjalnie prezentuje procesory 14. generacji dla laptopów - Raptor Lake-HX Refresh, na czele z flagowym układem Intel Core i9-14900HX, wykorzystującym 24 rdzenie i 32 wątki. Nowe procesory trafią w najbliższych miesiącach do ponad 60 unikalnych konstrukcji notebooków.

Przy okazji premiery 14. generacji procesorów Intel Raptor Lake-HX Refresh, producent postanowił nieco odchudzić ofertę i ujednolicić poszczególne segmenty. Tym samym najwyższym modelem w hierarchii będzie teraz Intel Core i9-14900HX, bez dalszego podziału na dalsze modele, różniące się nieznacznie zegarami. Procesory Raptor Lake-HX Refresh doczekają się kilku zmian względem wcześniejszych jednostek. Po premierze zaimplementowano tutaj rozwiązanie o nazwie Intel Application Optimization (APO). Funkcja ta na bieżąco kontroluje jakie zasoby procesora powinny trafiać do konkretnych aplikacji. Intel APO został przygotowany głównie z myślą o przekierowaniu mocy najmocniejszych rdzeni do gier. Podczas pokazu z mediami zaprezentowano działanie APO na przykładzie gry Rainbox Six: Siege. Samo włączenie Intel APO pozwoliło na uzyskanie kilkanaście procent lepszych rezultatów w kontekście liczby klatek na sekundę. Podczas spotkania z dziennikarzami potwierdzono również istotną informację na temat Intel Application Optimization. Funkcja ta, dotychczas zarezerowowana dla 14. generacji, będzie wkrótce udostępniona również dla procesorów Intel Core 12. oraz 13. generacji (Alder Lake i Raptor Lake). Do listy wspieranych tytułów dołączono takie gry jak Marvel's Guardians of the Galaxy, World of Warcraft, DiRT 5, Strange Brigade oraz Metro Exodus.

Intel Core i9-14900HX Intel Core i7-14700HX Intel Core i7-14650HX Intel Core i5-14500HX Intel Core i5-14450HX Rodzina Raptor Lake-HX Refresh Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie/wątki 24C/32T 20C/28T 16C/24T 14C/20T 10C/16T Konfiguracja P-Core: 8C/16T

E-Core: 16C/16T P-Core: 8C/16T

E-Core: 12C/12T P-Core: 8C/16T

E-Core: 8C/16T P-Core: 6C/12T

E-Core: 8C/8T P-Core: 6C/12T

E-Core: 4C/4T Taktowanie bazowe (P-Core) 2,2 GHz 2,1 GHz 2,2 GHz 2,6 GHz 2,4 GHz Taktowanie Turbo (P-Core) 5,8 GHz 5,5 GHz 5,2 GHz 4,9 GHz 4,8 GHz Taktowanie bazowe (E-Core) 1,6 GHz 1,5 GHz 1,6 GHz 1,9 GHz 1,8 GHz Taktowanie Turbo (E-Core) 4,1 GHz 3,9 GHz 3,7 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz Układ iGPU Intel UHD Graphics Kontroler RAM DDR5 5600 MHz

DDR4 3200 MHz Maks. RAM Do 192 GB Cache L3 36 MB 33 MB 30 MB 24 MB 20 MB Thunderbolt Thunderbolt 4

Thunderbolt 5 Procesor Base Power (PL1) 55 W Maximum Turbo Power (PL2) 157 W

Procesory Intel Raptor Lake-HX Refresh to także pierwsze mobilne procesory z oficjalną obsługą standardu Thunderbolt 5. Gdy ten trafi finalnie na rynek, w ofercie pojawią się notebooki bazujące zarówno na układach 14. generacji jak również na TB5. Intel Thunderbolt 5 znacząco podniesie przepustowość przesyłania danych - mowa o wartościach 80 Gb/s (symetrycznie) lub do 120 Gb/s (asymetrycznie za pomocą technologii Bandwitdh Boost). Thunderbolt 5, według oficjalnej specyfikacji, powinien osiągnąć przepustowość zbliżoną do PCIe 4.0 x8, a więc wynik osiągany obecnie np. na mobilnych układach graficznych w notebookach. Znaczące podniesienie tego parametru z pewnością korzystnie wpłynie na wydajność kart graficznych w stacjach eGPU. Thunderbolt 5 będzie zgodny z DisplayPort 2.1, USB v4, USB 3 20G oraz z magistralą PCIe 4.0. Nie zabraknie również wstecznej kompatybilności z Thunderbolt 3 oraz Thunderbolt 4. Oprócz tego za pomocą pojedynczego kabla z wtyczką USB-C możliwe będzie ładowanie urządzeń mocą do 240 W.

Intel Raptor Lake-HX Refresh wspierają również najnowsze standardy bezprzewodowej łączności internetowej, w tym Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4. Notebooki dla graczy z procesorami Intel Core 14. generacji będą również częściej wyposażane w matryce o rozdzielczości Quad HD+ (2560 x 1600 pikseli) z podświetleniem Mini LED oraz przynajmniej 240 Hz częstotliwością odświeżania. Najmocniejszym przedstawicielem 14. generacji będzie Intel Core i9-14900HX, operujący na 24 rdzeniach (8 typu Performance i 16 typu Efficient) i 32 wątkach. Maksymalne taktowanie Turbo (za sprawą Intel Thermal Velocity Boost) wyniesie 5,8 GHz. Dalej w kolejce mamy takie procesory jak: Core i7-14700HX (20 rdzeni / 28 wątków), Core i7-14650HX (16 rdzeni / 24 wątki), Core i5-14500HX (14 rdzeni / 20 wątków) oraz Core i5-14450HX (10 rdzeni / 16 wątków). Wszystkie procesory posiadają kontroler pamięci DDR5 5600 MHz oraz DDR4 3200 MHz, a maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM to 192 GB. W oficjalnych materiałach prasowych poruszono także kwestię wydajności w grach w porównaniu do topowych jednostek AMD - Ryzen 9 7945HX oraz Ryzen 9 7945HX3D. Choć zdarzają się przypadki gier, gdzie Intel potwierdza iż Core i9-14900HX będzie nieco wolniejszy, w większości współczesnych tytułów, to jednak Core i9-14900HX ma oferować lepsze osiągi. Również w wielu programach Intel ma być mocniejszy, a największe różnice względem Ryzena 9 7945HX mają być widoczne w scenariuszu tworzenia animacji twarzy z pomocą technologii Unreal Engine 5 Meta Human - w tym wypadku mowa o różnicy 51% na korzyść Intel Core i9-14900HX.

Źródło: PurePC