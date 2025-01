MSI Titan 18 HX - topowy notebook do gier z Intel Core i9-14900HX oraz NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

Rynek sprzętu gamingowego jest bardzo rozwinięty. Każdy znaczący producent laptopów stara się wprowadzać do swojej oferty modele komputerów skierowane głównie do graczy. Jedną z takich propozycji jest MSI Titan 18 HX. To bezkompromisowa konstrukcja, która sprawdzi się nie tylko podczas rozgrywki w najnowsze produkcje, ale także w bardziej profesjonalnych zastosowaniach. Niestety laptop raczej będzie poza zasięgiem finansowym przeciętnych graczy.

Firma MSI zapowiedziała gamingowy laptop Titan 18 HX. Sprzęt zostanie wyposażony w topowe komponenty oraz bardzo dobry ekran o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Omawiany komputer jest następcą modelu MSI Titan GT77HX. Wyposażony zostanie w procesor Intel Core i9-14900HX (24C/32T), dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop (16 GB GDDR6) oraz łącznie 128 GB pamięci DDR5-5600 (4 x 32 GB), z możliwością jej zwiększenia do 192 GB. Nie zabraknie także miejsca na przechowywanie danych. Użytkownicy będą mogli skorzystać z dwóch nośników SSD M.2 NVMe o pojemności 2 TB, które działają w oparciu o PCIe 4.0. Dodatkowo dostępne będą sloty na dwa kolejne dyski SSD.

MSI Titan 18 HX Procesor Intel Core i9-14900HX (24C/32T), TDP 55 / 157 W

Intel Raptor Lake-HX Refresh, Intel 7 Dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU / 16 GB GDDR6 Zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 770, 32 EU Xe-LP Pamięć operacyjna 128 GB (4 x 32 GB) DDR5 5600 MHz

max 192 GB (4 x 48 GB) Pamięć masowa 2 x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 18", 3840 x 2400 pikseli, 16:10, IPS + Mini LED

120 Hz, 1000 nitów

3 ms czas reakcji

100% pokrycia barw DCI-P3 Łączność bezprzewodowa Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750

Bluetooth 5.4 Kamera internetowa Full HD + IR Sensor z migawką (Windows Hello) Porty 2 x Thunderbolt 4

3 x USB 3.2 typu A Gen.2

1 x HDMI 2.1

1x mini DisplayPort 1.4

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm System audio Dynaudio Premium

głośniki 2 x 3 W + subwoofery 2 x 3 W Akumulator 6-komorowy / 99 Wh Wymiary 403,9 x 306,8 x 32 mm Waga 3.60 kg

To jednak 18-calowy ekran z podświetleniem Mini LED będzie największą zaletą laptopa. Można liczyć na rozdzielczość 4K (3840 x 2400, proporcje ekranu 16:10) i odświeżanie 120 Hz. Czas reakcji matrycy wynosi 3 ms. Szczytowa jasność ekranu osiąga poziom 1000 nitów, zaś kontrast 2000000:1. Nie zabrakło także obsługi funkcji HDR. Zarówno zastosowane komponenty, jak i jakość ekranu, sprawiają, że jest to propozycja z najwyższej półki, która z powodzeniem sprawdzi się nie tylko w wymagających grach, ale także w zadaniach profesjonalnych (choćby podczas pracy nad niektórymi rodzajami grafiki komputerowej).

Jak zapowiada MSI, komputer zadebiutuje na rynku podczas zbliżających się targów CES 2024. Łatwo zgadnąć, że sprzęt będzie poza zasięgiem przeciętnych użytkowników z powodu bardzo wysokiej ceny. Za MSI Titan GT77HX, który cechuje się wyraźnie gorszą specyfikacją, trzeba zapłacić w Polsce około 18,6 tys. zł. Najnowsza propozycja tajwańskiej firmy będzie zatem jeszcze droższa. Taka jest jednak cena przenośnych komputerów z topowymi komponentami.

Źródło: VideoCardz, WCCFTech