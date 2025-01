Acer Nitro 5 z GeForce RTX 4060 jako przykład laptopa do gier, który oferuje solidne osiągi z pomocą techniki NVIDIA DLSS

Wraz z premierą układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU, w notebookach doczekaliśmy się solidnego wzrostu wydajności. Duża w tym zasługa nowej architektury Ada Lovelace, która nie tylko podniosła osiągi w zwykłej rasteryzacji, ale również pozwoliła na wykorzystanie najnowszych wersji techniki NVIDIA DLSS, której istotną częścią stał się Frame Generation. Pozwoliło to także tym słabszym notebookom (dla których kilkunasto- czy kilkudziesięcioprocentowe wzrosty osiągów są na wagę złota) na osiągnięcie lepszych wyników w grach. Na bazie laptopa Acer Nitro 5 przedstawiamy możliwości oferowane przez najnowsze technologie i rozwiązania, rozwijane przez firmę NVIDIA.

Acer Nitro 5 z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 4060 to solidny laptop, który pozwoli na granie w rozdzielczości Full HD. Duża w tym zasługa techniki NVIDIA DLSS z Frame Generation, która pozwala na znaczące podniesienie osiągów takiego urządzenia.

Acer Nitro 5 to popularna seria laptopów do gier i przeznaczona dla osób, która nie chce i nie potrzebuje wydawać kilkukrotnie wyższych kwot na takie urządzenia. Wszak nieprzypadkowo to właśnie seria Acer Nitro 5 cieszy się w Polsce ogromną popularnością, podobnie jak średniopółkowe układy graficzne, pokroju testowanego GeForce RTX 4060 Laptop GPU. Ich zbalansowana specyfikacja pozwala na osiągnięcie przyzwoitych wyników wydajności w rozdzielczości Full HD, do której został wręcz stworzony. Firma Acer rozwija także swoje autorskie oprogramowania, które mają pomóc w zachowaniu balansu pomiędzy wydajnością a poborem mocy, gdy to jest niezbędne. Jednocześnie umożliwia ustawienie najwyższej wydajności (możliwej dla zastosowanych komponentów), gdy również tego potrzebujemy. Mowa o aplikacji NitroSense, do której zawsze mamy łatwy dostęp z pomocą dedykowanego przycisku na klawiaturze (w sekcji numerycznej). Interfejs programu jest przyjazny dla użytkownika, co również pomoże w jego obsłudze nawet mniej zorientowanym osobom.

Specyfikacja testowanego laptopa Acer Nitro 5 (2023) Procesor Intel Core i7-12650H (10C/16T): 4 P-Core + 6 E-Core

P-Core: 2300-4700 MHz

E-Core: 1700-3500 MHz

Intel 7 (10 nm) Zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics, 64 EU Xe-LP Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, do 140 W

8 GB GDDR6 Pamięć RAM 16 GB DDR5 4800 MHz Dual Channel

2x SO-DIMM (do 32 GB) Magazyn danych 1x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe 512 GB Ekran 15,6" IPS 1920 x 1080 pikseli, 16:9

300 nitów, 144 Hz Łączność Bezprzewodowa - Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) + Bluetooth 5.0

Przewodowa - Ethernet RJ-45 1 Gbit Porty 1x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera internetowa 720p Akumulator Litowo-jonowy, 57,5 Wh Wymiary 360 x 271 x 26,9 mm Waga 2,6 kg System Windows 11 Home 64-bit Cena 5899 złotych

Acer Nitro 5 umożliwia również łatwy dostęp do wnętrza (wystarczy rozkręcić kilka śrubek i zdjąć spód notebooka). Pamięć RAM znajduje się w dwóch slotach SO-DIMM, natomiast nośnik SSD umieszczono w złączu M.2. Użytkownik może zatem w prosty i szybki sposób zwiększyć pojemność pamięci RAM, jak również rozbudować magazyn danych. Do tego mamy także dostęp do systemu chłodzenia, który możemy także wyczyścić. Takie proste modyfikacje są w laptopie możliwe, bez obawy o utratę gwarancji, co z pewnością może być dla wielu osób istotnym czynnikiem, mogącym wpłynąć na ostateczną decyzję o zakupie. Acer Nitro 5 to także duża, pełnowymiarowa klawiatura z wielokolorowym podświetleniem (które notabene również możemy modyfikować z pomocą oprogramowania NitroSense) oraz czytelny wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD oraz z częstotliwością odświeżania sięgającą 144 Hz. Sercem notebooka jest układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU o mocy do 140 W maksymalnie.

Układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU posiadają na pokładzie m.in. 3. generację rdzeni RT, umożliwiając sprzętową akcelerację obliczeń opartych na śledzeniu promieni w czasie rzeczywistym (Ray Tracing). Współczesne produkcje tj. Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Metro Exodus Enhanced Edition, Alan Wake 2 czy Portal II RTX oferują najwyższe doznania wizualne na przenośnych komputerach, wykorzystujących układy graficzne GeForce RTX 4000. Architektura Ada Lovelace to jednak nie tylko sprzętowa obsługa Ray Tracingu, ale również przebudowane rdzenie Tensor 4. generacji, które oferują wsparcie dla rozszerzonej wersji techniki NVIDIA DLSS. W przeciwieństwie do poprzednich wersji, w układach GeForce RTX 4000 Laptop GPU najważniejszą rolę odgrywa technologia Frame Generation, tworząca dodatkową klatkę obrazu pomiędzy dwiema już istniejącymi, na podstawie między innymi informacji pochodzących z wektorów ruchu.

Acer Nitro 5 w testowanej wersji z NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU oferuje 15,6" wyświetlacz, co z natury sprawia, że wszelkie różnice w jakości obrazu są jeszcze bardziej minimalizowane w porównaniu do sytuacji, gdy z techniki DLSS korzystamy na większych ekranach. Dzięki NVIDIA DLSS z Frame Generation (a od niedawna również z Ray Reconstruction, który poprawia jakość poszczególnych funkcji śledzenia promieni bez negatywnego wpływu na wydajność), w wielu współczesnych grach możemy pograć w przynajmniej 60 klatkach na sekundę, przy zachowaniu zbalansowanych, ogólnych ustawień graficznych. DLSS z Frame Generation możemy obecnie włączyć w takich grach jak Wiedźmin 3: Dziki Gon Next-gen, Cyberpunk 2077 (również z dodatkiem Phantom Liberty), Dying Light 2, Dziedzictwo Hogwartu, Marvel's Spider-Man Remastered oraz Miles Morales, Alan Wake 2 lub Ratchet & Clank: Rift Apart. To oczywiście tylko kilka przykładów, bo DLSS z Frame Generation sukcesywnie pojawia się w kolejnych grach.

Cyberpunk 2077 (2.0) - North Oak Wydajność Acer Nitro 5 / GeForce RTX 4060 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 12 24 36 48 60 72 84 96 Acer Nitro 5

1920x1080, Medium, DX12 91 84 Acer Nitro 5

1920x1080, High, DX12 75 67 Acer Nitro 5

1920x1080, Ultra, DX12 61 53

Cyberpunk 2077 (2.0) - North Oak Wydajność Acer Nitro 5 / GeForce RTX 4060 / DLSS + FG Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 19 38 57 76 95 114 133 152 Acer Nitro 5

1920x1080, Ultra, RT, DLSS UP, DX12 144 140 Acer Nitro 5

1920x1080, Ultra, RT, DLSS P, DX12 110 106 Acer Nitro 5

1920x1080, Ultra, RT, DLSS B, DX12 94 91 Acer Nitro 5

1920x1080, Ultra, RT, DLSS Q, DX12 81 77

Dying Light 2 - Pilgrim's Path Wydajność Acer Nitro 5 / GeForce RTX 4060 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 12 24 36 48 60 72 84 96 Acer Nitro 5

1920x1080, Medium, DX12 90 86 Acer Nitro 5

1920x1080, High, DX12 75 70 Acer Nitro 5

2560x1440, High, DX12 51 47

Dying Light 2 - Pilgrim's Path Wydajność Acer Nitro 5 / GeForce RTX 4060 / DLSS + FG Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 11 22 33 44 55 66 77 88 Acer Nitro 5

1920x1080, Ultra, RT, DLSS P, DX12 81 78 Acer Nitro 5

1920x1080, Ultra, RT, DLSS P, DX12 75 71 Acer Nitro 5

1920x1080, Ultra, RT, DLSS P, DX12 68 65

Hogwarts Legacy - The Forbidden Forest (Night, Rain) Wydajność Acer Nitro 5 / GeForce RTX 4060 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 10 20 30 40 50 60 70 80 Acer Nitro 5

1920x1080, High, DX12 78 74 Acer Nitro 5

1920x1080, Ultra, DX12 60 56 Acer Nitro 5

2560x1440, Ultra, DX12 45 42

Hogwarts Legacy - The Forbidden Forest (Night, Rain) Wydajność Acer Nitro 5 / GeForce RTX 4060 / DLSS + FG Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 11 22 33 44 55 66 77 88 Acer Nitro 5

1920x1080, Ultra, RT, DLSS UP, DX12 86 83 Acer Nitro 5

1920x1080, Ultra, RT, DLSS P, DX12 80 76 Acer Nitro 5

1920x1080, Ultra, RT, DLSS B, DX12 75 71 Acer Nitro 5

1920x1080, Ultra, RT, DLSS Q, DX12 70 66

Marvel's Spider-Man Remastered - Harlem's Cemetery Wydajność Acer Nitro 5 / GeForce RTX 4060 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 12 24 36 48 60 72 84 96 Acer Nitro 5

1920x1080, Very High, DX12 95 90 Acer Nitro 5

2560x1440, Very High, DX12 81 74 Acer Nitro 5

3840x2160, Very High, DX12 45 40

Marvel's Spider-Man - Harlem's Cemetery Wydajność Acer Nitro 5 / GeForce RTX 4060 / DLSS + FG Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 22 44 66 88 110 132 154 176 Acer Nitro 5

1920x1080, Very High, RT, DLSS UP, DX12 169 162 Acer Nitro 5

1920x1080, Very High, RT, DLSS P, DX12 153 145 Acer Nitro 5

1920x1080, Very High, RT, DLSS B, DX12 147 140 Acer Nitro 5

1920x1080, Very High, RT, DLSS Q, DX12 139 129

Avatar: Frontiers of Pandora - Krąg Przędzarzy Wydajność Acer Nitro 5 / GeForce RTX 4060 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 10 20 30 40 50 60 70 80 Acer Nitro 5

1920x1080, Medium/High, DLSS P, DX12 79 73 Acer Nitro 5

1920x1080, Medium/High, DLSS B, DX12 76 71 Acer Nitro 5

1920x1080, Medium/High, DLSS Q, DX12 74 68 Acer Nitro 5

1920x1080, Medium/High, DLSS OFF, DX12 53 45

Jeśli lubisz nie tylko grać, ale również streamować rozgrywkę, to w notebooku Acer Nitro 5 będzie to również możliwe. Układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU, które znajdziemy w omawianym urządzeniu, oferują nowej generacji dekoder z pełną obsługą kodeka AV1, co umożliwia stremowanie w znacznie lepszej jakości obrazu w porównaniu do rozwiązań z poprzednich generacji. A jeśli planujemy wykorzystać Acera Nitro 5 także do pracy w nieco bardziej wymagającym oprogramowaniu, to dobrą wiadomością będzie fakt, iż układy Ada Lovelace są w pełni zgodne ze sterownikami NVIDIA Studio oraz platformą Omniverse, służącą do tworzenia rozbudowanych projektów graficznych w 3D, niejednokrotnie z możliwością wykorzystania Ray Tracingu oraz techniki DLSS.

Acer Nitro 5 wydaje się być nie tylko wszechstronnym notebookiem, ale przede wszystkim dobrze zbalansowanym urządzeniem, który nie kosztuje fortuny, ale jednocześnie pozwala obcować ze wszystkimi najnowszymi technologiami, oferowanymi przez firmę NVIDIA. Pierwsze skrzypce gra tutaj oczywiście stale rozwijający się DLSS, charakteryzujący się obecnie trzema głównymi filarami: skalowaniem rozdzielczości (Super Resolution), generowaniem dodatkowych klatek (Frame Generation) oraz rekonstrukcją promieni (Ray Reconstruction). Sam notebook oferuje od siebie również odpowiednio wyważony system chłodzenia, pozwalający wycisnąć maksimum z układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU. Nie brakuje tutaj także dopracowanej klawiatury, szybkiej matrycy czy oprogramowania NitroSense. Acer Nitro 5 to laptop świetnie skrojony pod wyważone oczekiwania potencjalnych użytkowników.

