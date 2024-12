MSI MAG 323UPF - wszechstronny monitor 4K do gier i pracy z matrycą Rapid IPS oraz z portem USB typu C

Firma MSI obecnie jest jednym z większych producentów monitorów, zwłaszcza tych przygotowanych dla graczy. Ich najnowsza propozycja (jeszcze zanim otrzymamy cały zalew nowości, opartych na matrycach QD-OLED, a których prezentację zaplanowano na targi CES 2024) ma być jednak połączeniem urządzenia, które można wykorzystać zarówno w grach jak również w codziennej pracy. Mowa o monitorze MSI MAG 323UPF, który zaoferuje nie tylko ekran o wysokiej rozdzielczości, ale również m.in. port USB typu C.

MSI MAG 323UPF to najnowszy monitor do gier oraz pracy, wykorzystujący 31,5-calowy wyświetlacz Rapid IPS o rozdzielczości 4K. Urządzenie trafia już do pierwszych sklepów w Polsce w cenie niespełna 4 tysięcy złotych.

MSI MAG 323UPF oferuje 31,5" ekran Rapid IPS (czyli po prostu szybsza wersja klasycznego IPS-a) o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli wraz z wysoką częstotliwością odświeżania, sięgającą 160 Hz. Współczynnik kontrastu wynosi typowe 1000:1, jednocześnie z racji szybszej matrycy możemy liczyć na czas reakcji sięgający 1 ms (GtG). Typowa luminancja w trybie SDR to 440 nitów, natomiast maksymalna jasność w HDR wynosi 600 nitów. Konstrukcja monitora umożliwiła mu otrzymanie certyfikatu VESA DisplayHDR 600 (obsługa bazowej normy HDR10). Nie brakuje także wsparcia dla Adaptive Sync. MSI informuje o obsłudze techniki AMD FreeSync Premium Pro, jednak oficjalnej obsługi NVIDIA G-SYNC Compatible nie potwierdzono.

MSI MAG 323UPF Matryca Rapid IPS (Fast IPS) Przekątna 31,5" Rodzaj podświetlenia LCD Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli (16:9), UHD Rozmiar plamki 0.185 mm Odświeżanie 160 Hz AMD FreeSync FreeSync Premium Pro NVIDIA G-SYNC Brak informacji Czas reakcji 1 ms (GtG), 1 ms (MPRT) Kontrast statyczny 1000:1 Luminancja 440 nitów (średnio w SDR), do 600 nitów w HDR HDR HDR10, VESA DisplayHDR 600 Głębia kolorów 10-bit: 8-bit + FRC (1,07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw ~99% sRGB, ~88% Adobe RGB, ~95% DCI-P3 Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.1

1 x DisplayPort 1.4a

1x USB typu C (DP 1.4, PD 3.0 do 90 W) Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm HUB USB 3x USB 2.0 typu A Głośniki - VESA 100x100 Regulacja nachylenia -5° ~ 20° Regulacja obrotu -45° ~ 45° Regulacja wysokości 100 mm Waga z podstawą 9,7 kg Wymiary z podstawą 727,1 x 233,7 x 494,9 mm Cena 3899 złotych

MSI MAG 323UPF otrzymał solidny zestaw złączy cyfrowych, w tym dwa pełnowymiarowe HDMI 2.1 o pełnej przepustowości, jeden pełny DisplayPort 1.4a oraz jeden USB typu C z obsługą protokołu DisplayPort 1.4 oraz możliwością ładowania innych urządzeń mocą do 90 W. Do tego dochodzi również HUB USB z trzema portami USB 2.0 typu A, a także dodatkowego gniazda Audio-jack 3.5 mm. Waga monitora to blisko 10 kilogramów (wraz z podstawą). Sprzęt trafił już do pierwszych sklepów w Polsce, a jego cena wynosi 3899 złotych. Nie jest to zatem tani model, tym bardziej że specyfikacja nie daje odpowiedzi, dlaczego cena jest aż tak wysoka - przy takiej kwocie brakuje chociażby bardziej zaawansowanego systemu lokalnego wygaszania z pomocą diod Mini LED.

Źródło: MSI