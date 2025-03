Test KTC G27P6 - Monitor dla graczy z ekranem OLED o doskonałej jakości obrazu i w konkurencyjnej cenie

W ostatnich miesiącach mieliśmy okazję testować dwa monitory firmy KTC: M27T20 oraz M27P20 Pro. W obu przypadkach otrzymaliśmy dopracowane wyświetlacze, oferujące wysoką jakość obrazu. W obu urządzeniach wykorzystano wprawdzie różne typy matryc - VA oraz IPS - jednak wspólnym mianownikiem była podświetlenie typu Mini LED, co znacząco wpływało na jakość czerni oraz współczynnik kontrastu. Tym razem przychodzimy do Was z najnowszą propozycją firmy, modelem KTC G27P6. W tym przypadku użytkownicy mogą liczyć na ekran OLED produkcji LG Display. Jest to na pozór ta sama matryca, jak chociażby w monitorze LG UltraGear 27GR95QE-B, który również testowaliśmy kilka miesięcy. Piszemy, że to w teorii ta sama matryca, bowiem jak już powszechnie wiadomo, nie ma dwóch idealnie takich samych matryc. Ponadto każda firma może w nieco inny sposób wykorzystać jego specyfikację.

Autor: Damian Marusiak

KTC G27P6 oferuje 27-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, przy jednoczesnym zachowaniu częstotliwości odświeżania na poziomie 240 Hz. Wykorzystanie samoświecących diod powoduje, że taki ekran nie potrzebuje dodatkowego systemu podświetlenia. Każdy piksel może sam się wygaszać, co wpływa na zachowanie doskonałej jakości czerni oraz ekstremalnie wysokiego kontrastu. Samoświecące diody charakteryzują się ponadto bardzo niskim czasem reakcji oraz niemal w całości wyeliminowanym smużeniem czy powidokami. Słowem OLED rozwiązuje całkiem sporo problemów z paneli LCD. Z drugiej strony nadal istnieje ryzyko wypaleń, jeśli przykładowo statyczne elementy interfejsu Windowsa (czy innego systemu) są nieprzerwanie wyświetlane przez wiele godzin. KTC oferuje tutaj raczej standardowe metody na zachowanie odpowiedniej żywotności - chodzi chociażby o wygaszacz czy przesuwanie pikseli, a także czyszczenie matrycy. Przez okres działania gwarancji (2 lata przy zakupie w GeekBuying.pl) można również liczyć na wymianę monitora na nowy, jeśli pojawią się jakiekolwiek wypalenia. Plus dla firmy za jasną deklarację stanowiska w tej sprawie.

KTC G27P6 to jeden z najnowszych monitorów do gier producenta. Tym razem postawiono na 27-calowy ekran OLED produkcji LG Display.

Ekrany OLED produkowane przez LG Display to tzw. WRGB OLED, gdzie pomiędzy czerwoną, zieloną oraz niebieską diodę umieszcza się dodatkową, białą diodę. Matryca oferuje rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli i częstotliwość odświeżania na poziomie 240 Hz - z tego powodu może być doskonałym rozwiązaniem do dynamicznych gier. Jako że mamy do czynienia z ekranem OLED, nie znajdziemy tutaj żadnych fikołków w postaci np. 8-bitowej głębi barw z dodatkiem FRC. Matryca od LG Display i wykorzystana w monitorze KTC G27P6, oferuje w pełni 10-bitową głębię barw, co przekłada się na prezentację ponad miliarda odcieni barw. Nie brakuje również obsługi podstawowego standardu HDR10. Dzięki znakomitej jakości czerni i wysokiemu kontrastowi, użytkownicy mogą liczyć na wyjątkowo plastyczny obraz, niemal jak żywy. Choć ekrany OLED zwykle mają błyszczącą powierzchnię, matryca w KTC G27P6 wykorzystuje matową powłokę, dzięki czemu w ekranie praktycznie nic się nie odbija.

KTC G27P6 LG UltraGear 27GR95QE-B Przekątna 27" 27" Rozdzielczość 2560 x 1440, Quad HD (16:9) 2560 x 1440, Quad HD (16:9) Typ matrycy OLED OLED Kąty widzenia 178°/178° 178°/178° Współczynnik kontrastu ∞:1 ∞:1 Częstotliwość odświeżania 240 Hz 240 Hz Zakrzywienie - - NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible G-SYNC Compatible AMD FreeSync FreeSync Premium FreeSync Premium Czas reakcji 0.03 ms GtG 0.03 ms GtG Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 ~95% ~95% Głębia barw 10-bit, 1.07 mld odcieni 10-bit, 1.07 mld odcieni Jasność ~350 nitów (SDR), do 1000 nitów (HDR) 200 nitów (SDR), do 600 nitów (HDR) Złącza 2x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4

1x USB-C (DP 1.4, PD 3.0 do 65 W)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Audio-jack 3.5 mm 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki 5 W (x2) - Pivot Tak Tak KVM Tak - Waga z podstawą 5,2 kg 7,35 kg Wymiary 604,4 x 428,4 - 538,4 x 206,5 mm 604,4 x 464,4 - 574,4 x 258 mm Standard VESA 75 x 75 100 x 100 Cena 3269 zł 3999 zł

W teście monitora KTC G27P6, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz jakość czerni. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), smużenia oraz poboru mocy.