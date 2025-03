AOC Q27G3XMN/BK - nowy monitor QHD dla graczy z matrycą Fast VA, która korzysta z podświetlenia Mini LED

Tajwańskie przedsiębiorstwo AOC nie zwalnia tempa i po niedawnej prezentacji dwóch nowych monitorów (U27G3X/BK i U32G3X/BK) zapowiada wprowadzenie bliźniaczo podobnej konstrukcji. Tym razem jednak gracze otrzymają matrycę Fast VA z podświetleniem Mini LED zamiast wcześniejszych IPS. Dzięki temu na jasność szczytową z pewnością nie będziemy narzekać, a sam kontrast i rozdzielczość będą wystarczająco dobre. Znalazło się także wsparcie dla Adaptive-Sync.

AOC Q27G3XMN/BK to najnowsza propozycja monitora dla graczy, która charakteryzuje się 27-calową matrycą Fast VA z podświetleniem Mini LED. Na dodatek możemy liczyć na całkiem przyzwoitą cenę.

Pod względem samej konstrukcji nie zauważymy niemalże żadnych zmian w porównaniu do wspomnianych wcześniej nowych modeli. Monitor został wyposażony w matrycę Fast VA ze strefowym podświetleniem Mini LED FALD (Full Array Local Dimming), które wykorzystuje 336 stref wygaszania. Rozdzielczość ekranu to 2560 x 1440 px, z kolei częstotliwość odświeżania wynosi tu 180 Hz. Możemy skorzystać także z otwartego standardu synchronizacji obrazu Adaptive-Sync. W związku z zastosowaną matrycą możemy się spodziewać bardzo dobrej czerni, a więc i kontrastu, z kolei podświetlenie Mini LED pozwala uzyskać jasność szczytową na poziomie 700 nitów. Czas reakcji wynosi 1 ms (GtG).

AOC GAMING Q27G3XMN/BK Matryca Fast VA Przekątna 27" Rodzaj podświetlenia MiniLED FALD (336 stref wygaszania) Rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli (16:9), QHD Rozmiar plamki - Odświeżanie 180 Hz Technologia Adaptive-Sync Tak Technologia AMD FreeSync - Technologia NVIDIA G-Sync - Czas reakcji 1 ms (GtG) Kontrast statyczny 4000:1 Kontrast ACR 80 000 000:1 Luminancja 700 nitów HDR Vesa Certified DisplayHDR 1000 Głębia kolorów 8-bit + FRC (1,07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 97,4% NTSC (CIE 1931)

137,5% sRGB (CIE 1931)

101,3% DCI-P3 (CIE 1931)

101,9% Adobe RGB (CIE 1931) Złącza cyfrowe 1 x HDMI 2.0

1 x DisplayPort 1.4 Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm Głośniki ? Dodatkowe informacje Low Blue Light, Flicker Free, AOC Game Color, AOC Dial Point, AOC Shadow Control, AOC Frame Counter, AOC G-Menu, Low Input Lag VESA 100x100 Regulacja nachylenia -3,5° ~ 21,5° Regulacja obrotu -30° ~ 30° Regulacja wysokości 130 mm Pobór mocy Typowy - ?

Tryb czuwania - 0,5 W Waga z podstawą 6,98 kg Wymiary z podstawą 403,3 ~ 533,3 x 614,4 x 302,6 mm / 5,43 kg Cena 1780 zł

Wyświetlacz wyróżnia się dobrym pokryciem kolorów, o czym można się przekonać, spoglądając na powyższą tabelę. Samych portów, z których możemy skorzystać do podłączenia źródeł obrazu, nie ma zbyt wiele. Na pokładzie znajdziemy tylko jedno złącze HDMI 2.0 oraz DisplayPort 1.4. W kwestii ergonomii jest natomiast całkiem dobrze: w monitorze możemy wyregulować kąt nachylenia, obrotu, czy też samą wysokość. Bez problemu wykorzystamy go także w pozycji pionowej lub umieścimy na ścianie (VESA 100x100). Producent ma zamiar wprowadzić model do sprzedaży jeszcze w listopadzie 2023 roku w kwocie 1780 zł.

