AOC CU34G3X - 34-calowy zakrzywiony monitor dla graczy, który oferuje rozdzielczość UWQHD oraz wysokie odświeżanie

Tajwańskie przedsiębiorstwo AOC wprowadziło właśnie do sprzedaży następcę bardzo udanego modelu monitora dla graczy CU34G2X o oznaczeniu CU34G3X. Poprzednia odsłona była chwalona za dobry kontrast, jednolite podświetlenie oraz nasycenie kolorów. Z wad głównie wymieniano problem ze "smużeniem", natomiast ten element występuje w mniejszym lub większym stopniu w panelach VA, który ponownie będzie odpowiadał za wyświetlanie obrazu. Zmian znajdziemy dużo więcej, więc warto bliżej przyjrzeć się konstrukcji.

Na chińskim rynku pojawił się nowy monitor dla graczy od marki AOC - model CU34G3X. Zakrzywiona matryca może się pochwalić bardzo wysokim odświeżaniem, dobrym kontrastem i przyzwoitą rozdzielczością.

Monitor od razu zwraca swoją uwagę proporcjami ekranu (21:9), a także bardzo cienkimi ramkami. Tak jak wspomniano we wstępie, zakrzywiona matryca (1500R) składa się z panelu VA o rozdzielczości 3440 x 1440 px. Możemy więc po raz kolejny liczyć na dobry kontrast, choć nie unikniemy wad poprzednika, takich jak tzw. ghosting (czyli "smużenie"). Odświeżanie obrazu wynosi teraz 180 Hz, choć osiągniemy je jedynie poprzez połączenie układu graficznego przewodem DisplayPort. Monitor jest zgodny ze standardem HDR10, choć niestety tylko "na papierze", ponieważ jasność szczytowa wynosi 300 nitów, co jest niewystarczającą wartością do jego prawidłowej obsługi. Spotkamy się jednak z całkiem niskim czasem reakcji wynoszącym 1 ms - zmierzono go przy użyciu GtG (ten sposób opiera się na mierzeniu czasu, jaki zajmuje zmiana odcienia szarości na inny w pojedynczym pikselu).

AOC CU34G3X Matryca VA Przekątna 34" Rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli (21:9), UWQHD Zakrzywienie 1500R Rozmiar plamki 0,23175 mm Odświeżanie 180 Hz Delta E <2 Technologia AMD FreeSync Tak Technologia NVIDIA G-Sync - Czas reakcji 1 ms (GtG) Kontrast statyczny 4000:1 Kontrast ACR 80 000 000:1 Luminancja 300 nitów HDR HDR10 Głębia kolorów 10-bit (1,07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 99% sRGB, 93% DCI-P3, 93% NTSC Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.0 (3440 x 1440 px, 100 Hz)

2 x DisplayPort 1.4 (3440 x 1440 px, 180 Hz) Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm Głośniki ? Dodatkowe informacje - VESA 100x100 Regulacja nachylenia -5° ~ 23° Regulacja obrotu -40° ~ 40° Regulacja wysokości 130 mm Pobór mocy Typowy - 48 W

Tryb czuwania - 0,3 W Waga z podstawą 6,98 kg Wymiary z podstawą 807,8 x 437,4 ~ 567,4 x 288,7 mm Cena 2999 CNY (~1720 zł)

Bez problemu skorzystamy również z technologii synchronizacji obrazu AMD FreeSync. Pokrycie przestrzeni barw sRGB ustalono na 99% (resztę znajdziemy w tabelce). Do połączenia monitora z komputerem będziemy mogli wykorzystać dwa złącza HDMI 2.0 lub dwa DisplayPort 1.4. Zakres regulacji konstrukcji jest całkiem spory, albowiem możemy kontrolować nachylenie, obrót oraz wysokość monitora. Umieszczenie go na ścianie także nie jest problemem, ze względu na obecność standardu VESA 100x100. AOC CU34G3X zadebiutował dopiero w Chinach, więc pojawienie się tego modelu na naszym rynku może trochę potrwać. Cena została ustalona na niemal 3 tys. juanów, co w bezpośrednim przeliczeniu daje 1720 zł. Jednak musimy mieć na uwadzę, że w Polsce cena będzie wyższa i może przekroczyć 2 tys. złotych.

Źródło: AOC