Test AOC Q24G2A/BK - Najtańszy, 24-calowy monitor Quad HD dla graczy z matrycą IPS oraz NVIDIA G-SYNC Compatible

Czy w cenie poniżej 1000 złotych możemy znaleźć naprawdę dobry monitor do gier o rozdzielczości wyższej niż Full HD? Jeszcze jakiś czas temu w takim przedziale cenowym mogliśmy prędzej znaleźć ekrany Quad HD, przeznaczone bardziej do zastosowań biurowych, gdzie np. wyższa częstotliwość odświeżania czy niższy czas reakcji matrycy nie odgrywają kluczowej roli. W ostatnich miesiącach firma AOC, dobrze znana wśród osób interesujących się monitorami, zaczęła jednak mocniej atakować rynek monitorów właśnie tańszymi modelami. Dzisiaj zaprezentujemy jeden z najnowszych monitorów producenta - AOC Q24G2A/BK, przeznaczony dla osób poszukujących mniejszego ekranu, ale o dobrej specyfikacji.

Autor: Damian Marusiak

AOC Q24G2A/BK zachował dobrze znany design, który wielokrotnie widzieliśmy także w innych monitorach tajwańskiego producenta. Model ten kupimy obecnie w Polsce za 999 złotych i w kwocie tej oferuje m.in. 24-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli wraz ze 165 Hz częstotliwością odświeżania. To również jedna z najtańszych obecnie propozycji monitora do gier, w którym znajdziemy obsługę zarówno AMD FreeSync Premium jak również NVIDIA G-SYNC Compatible, toteż posiadacze różnych kart graficznych bez problemu skorzystają z jednej ze wspomnianych technik, służących m.in. do redukcji efektu rozrywania obrazu w dynamicznym ruchu. Sama matryca IPS reklamowana jest również jako odpowiednia szybka, by zminimalizować negatywne efekty smużenia czy widocznych powidoków. Dla osób poszukujących mniejszego monitora o wysokiej rozdzielczości, propozycja od AOC może okazać się strzałem w dziesiątkę... o ile sprzęt wypadnie odpowiednio dobrze w testach.

Monitor AOC Q24G2A/BK wykorzystuje matrycę typu IPS, czyli In-plane Switching. Ekran typu IPS charakteryzuje się specyficznym ułożeniem ciekłych kryształów względem powierzchni ekranu - ułożone są one równolegle w stosunku do powierzchni, a więc inaczej niż choćby w matrycach typu TN, gdzie kryształy są rozłożone bardziej prostopadle. Głównymi cechami paneli IPS jest wierniejsze odwzorowanie barw oraz bardzo dobre kąty widzenia - te bowiem są równie szerokie gdy patrzymy z góry, z dołu lub też z boków. Monitory z matrycami IPS są często rekomendowane dla grafików właśnie ze względu na wspomniane kąty widzenia, które nie zaburzają kolorów oraz z powodu możliwości szerszego odwzorowania palety barw Adobe RGB. Nie jest to jednak technologia bez wad - stosunkowo niski kontrast powoduje, że czerń bardziej przypomina szare odcienie.

Specyfikacja monitora AOC Q24G2A/BK Matryca IPS Przekątna 23,8" Rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli (16:9), QHD Rozmiar plamki 0,2055 mm Odświeżanie 165 Hz Technika FreeSync AMD FreeSync Premium Technika G-SYNC NVIDIA G-SYNC Compatible Czas reakcji 4 ms GtG, 1 ms MPRT Kontrast statyczny 1000:1 Luminancja 350 nitów HDR HDR10 Głębia kolorów 6-bit + FRC (16,7 mln odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw ~100% (sRGB) Złącza cyfrowe 1x HDMI 2.0 (1440p, 144 Hz)

1x DisplayPort 1.2(1440p, 165 Hz) Inne złącza 1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki 2 W (x2) Dodatkowe informacje Funkcja pivot Waga z podstawą 4,78 kg Wymiary z podstawą 617,8 x 401,5-531,5 x 185 mm Rozstaw montażowy VESA 100x100 Cena 999 zł

W teście monitora AOC Q24G2A/BK, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz obecność backlight bleedingu. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), smużenia oraz poboru mocy.